أجرى وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا، اليوم /الاثنين/ مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان؛ لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان- أن الاتصال شهد استعراض آخر التطورات الإقليمية، وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
أجرى وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا، اليوم /الاثنين/ مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان؛ لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
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