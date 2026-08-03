وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

أجرى وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا، اليوم /الاثنين/ مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان؛ لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان- أن الاتصال شهد استعراض آخر التطورات الإقليمية، وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.