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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ستفيد ملايين المستخدمين.. واتساب يطلق ميزة جديدة بعد طول انتظار

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

خلال مكالمة أرباح شركة ميتا للربع الثاني من عام 2026 ، قال مارك زوكربيرج إن الإيرادات الأخرى في قطاع تطبيقات العائلة قد تجاوزت مليار دولار، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الرسائل المدفوعة والاشتراكات في واتساب.

على الجانب الآخر ومع تزايد استخدام الشركات لتطبيق واتساب للتواصل مع المستهلكين، غالباً ما تمتلئ صناديق بريد المستخدمين، مما يصعب العثور على الرسائل الشخصية والجماعية.

فوفقا لموقع “ TechCrunch ” تجرب شركة ميتا حالياً ميزة جديدة تقوم على وضع رسائل الشركات الكبرى، كالبنوك وشركات الطيران، في مجلد منفصل فعندما يتلقى المستخدم رسالة من شركة كبيرة، يقوم واتساب تلقائيًا بنقلها إلى مجلد "العروض والتحديثات" بعد عدد محدد من الساعات. وأوضحت الشركة أنها تختبر فترات زمنية مختلفة، تصل إلى 24 ساعة، لنقل الرسائل إلى مجلد جديد.

البحث عن الرسائل

يمكن للمستخدمين الذين يفضلون ظهور رسائلهم على الخط الزمني إيقاف هذا الإعداد ورغم ذلك، لا يمكنهم التحكم في وقت نقل الرسائل تلقائيًا.

أوضحت شركة ميتا أن هذه الميزة تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى رسائل مثل أكواد الخصم وتحديثات التوصيل في غضون ساعات قليلة، كما تُقلل من ازدحام جدول المحادثات الرئيسي. بالنسبة للشركات، يعني هذا أن المستخدمين سيتمكنون من البحث عن رسائلهم في مجلد مُحدد بدلاً من تشتتها بين جميع المحادثات.

بدأ واتساب باختبار هذه الميزة مع شركاء مختارين يستخدمون منصة واتساب للأعمال، وسيسعى لتوسيع نطاقها بناءً على الملاحظات. حاليًا، تُستثنى الشركات الصغيرة والحسابات الفردية التي تستخدم واتساب للأعمال من هذه الميزة. 

أشار واتساب إلى أنه قد يدرس نقل رسائل الأعمال من الشركات الصغيرة إلى مجلد "العروض والتحديثات" الجديد في المستقبل.

الرسائل التسويقية المزعجة

ففي السنوات القليلة الماضية، اتخذ واتساب خطوات للحد من الرسائل التسويقية المزعجة. ففي عام 2024، بدأ بالسماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية من العلامات التجارية . أما في العام الماضي، فقج وضع حدًا لعدد الرسائل الجماعية التي يمكن للشركات والأفراد إرسالها خلال فترة زمنية محددة. 

قد تقلل الميزة الجديدة من الفوضى قليلاً، لكنها لن تكون فعالة حتى يتمكن المستخدمون من التحكم في تصفية الرسائل من صندوق الوارد الرئيسي.

الرسائل المدفوعة تطبيق واتساب الرسائل الشخصية شركة ميتا الرسائل الجماعية منصة واتساب

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