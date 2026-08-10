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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل إقليمية لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وآليات تنفيذ اللوائح الخاصة بتنمية الموارد الذاتية المعدلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدعم المتواصل لتطوير الإدارة المحلية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بمشاركة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات بالمشروع وذلك بمشاركة سكرتيرى عموم محافظات أسوان و الأقصر وقنا والوادى الجديد والبحر الأحمر، وممثلى رؤساء المراكز والمدن بالمحافظات الخمس .

توجيهات رئاسية بدعم وتطوير الإدارة المحلية


وأكد المهندس عمرو لاشين أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يأتى فى مقدمة أولويات الدولة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للإرتقاء بكفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز قدرات الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن محاور العمل الرئيسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ، مشيراً أن الإهتمام الرئاسى بتطوير الإدارة المحلية يعكس رؤية متكاملة لبناء جهاز إدارى أكثر كفاءة ومرونة، قادر على مواكبة المتغيرات والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين ، مع تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف المحافظات .

محافظ أسوان يوجه الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة


ووجه محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، على دعمها المستمر لجهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، وحرصها على نقل وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يسهم فى رفع كفاءة الأجهزة المحلية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية .

ورشة العمل تستعرض إصلاحات الإدارة المحلية وتطوير الهياكل التنظيمية
ويأتى تنظيم ورشة العمل فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة لإستعراض الإصلاحات التى تم تنفيذها فى عدد من مجالات الإدارة المحلية، وتطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى لمستويات الإدارة المحلية، ومنها المحافظة والمركز والوحدة المحلية  ، كما تناولت الورشة عرض الهياكل التنظيمية لوحدات الإدارة المحلية «القرية – المركز»، وعقب ذلك تم فتح باب النقاش أمام سكرتيرى العموم ورؤساء المراكز والمدن، لمناقشة آليات تطبيق تلك الإصلاحات، ومدى اتساقها مع مواد الدستور وبرنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، فضلاً عن مواكبتها للتوسع العمرانى والاستجابة للتحديات الراهنة ومراعاة التطورات العالمية فى مجالات الإدارة العامة والإدارة المحلية.

جهود الدولة لتطبيق اللامركزية وتعزيز الموارد الذاتية


وتأتى ورشة العمل فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بشكل متوازن، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية، ويعزز قدرة الإدارة المحلية على الإستجابة الفعالة لإحتياجات المواطنين ، كما تمثل الورشة إحدى الخطوات الجادة نحو تعزيز كفاءة العمل المحلى وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية، بما يعمل على تمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها الذاتية بكفاءة، وذلك من خلال تطوير وتنمية وتعبئة الموارد الذاتية المحلية، ومراجعة اللوائح التنظيمية لعدد من أنشطة ومصادر الإيرادات المحلية، بما يسهم فى تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين على المستوى المحلى .


تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة الإدارة المحلية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية والتشريعية ، وتعزيز اللامركزية، وتنمية الموارد الذاتية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية لبناء إدارة محلية عصرية أكثر كفاءة وقدرة على الإستجابة لإحتياجات المواطنين، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.

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