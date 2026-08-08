بلاغ بحادث بحري قبالة سلطنة عُمان يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز



أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتلقي بلاغ عن واقعة بحرية على بُعد نحو 18 ميلاً بحرياً شرق مدينة خصب في سلطنة عُمان، في منطقة بالغة الحساسية لقربها من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لحركة ناقلات النفط والتجارة العالمية.



وبحسب المعلومات المتاحة، لا تزال طبيعة الواقعة وتفاصيلها قيد التحقق، فيما لم تتضح حتى الآن، وفق المعطيات الأولية، هوية السفينة المعنية أو طبيعة الضرر الذي ربما لحق بها، وكذلك ما إذا كانت الواقعة قد أسفرت عن إصابات بين أفراد الطاقم.

وتتعامل السلطات البحرية البريطانية عادةً مع مثل هذه البلاغات باعتبارها أحداثاً أمنية بحرية تستوجب جمع المعلومات والتحقق من ملابساتها قبل تحديد المسؤولية أو طبيعة الحادث.



وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بسبب موقعها الجغرافي؛ إذ تقع خصب في محافظة مسندم العُمانية بالقرب من المدخل الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية. وبالتالي فإن أي حادث أمني في محيطه يمكن أن يثير مخاوف لدى شركات الشحن والتأمين بشأن سلامة الملاحة وحركة السفن التجارية.



وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الخليج ومحيط مضيق هرمز توتراً أمنياً متزايداً، مع تسجيل حوادث بحرية متكررة خلال الأشهر الأخيرة.

ففي واقعة سابقة، أعلنت UKMTO عن إصابة سفينة تجارية بمقذوف مجهول على مسافة نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب، بينما أشارت تقارير أخرى إلى وقوع انفجار بالقرب من ناقلة في المنطقة نفسها، دون تسجيل إصابات في الطاقم.



ويؤكد تتابع هذه البلاغات أن أمن الملاحة في محيط مضيق هرمز لا يزال محل متابعة دولية مكثفة، في ظل المخاوف من انعكاس أي تصعيد على حركة التجارة وأسواق الطاقة. وحتى صدور معلومات رسمية إضافية، تبقى ملابسات الواقعة الأخيرة والجهة المسؤولة عنها غير محسومة.