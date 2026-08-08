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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا ترفض الإنذار النهائي الموجهة من إسبانيا بشأن عمليات التفتيش الحدودية

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية
أ ش أ

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إيطاليا لن تلتزم بالموعد النهائي الذي حددته الحكومة الإسبانية، في 9 أغسطس، لإنهاء عمليات التفتيش الحدودية الانتقائية التي تجريها على الأشخاص القادمين جوًا وبحرًا من إسبانيا.

وأضاف مكتب ميلوني - في بيان أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، اليوم أن إيطاليا لا تقبل أي إنذارات نهائية أو إملاءات من الخارج في ما يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".

وأكد البيان أن الحكومة الإيطالية لا تعتزم إعادة النظر في قرارها بشأن تعليق العمل باتفاقية شنجن لحرية التنقل على رعايا الدول الثالثة (من خارج الاتحاد الأوروبي) القادمين من إسبانيا عبر المنافذ الجوية والبحرية، على الأقل حتى 15 أغسطس الجاري، وحتى يتم القضاء تمامًا على المخاطر الأمنية التي تهدد إيطاليا.

وأوضح البيان أن هذا القرار لا يأتي من منطلق التحيز ضد دولة صديقة مثل إسبانيا، بل إنه يشبه قرارات مماثلة اتخذتها الحكومة الإيطالية في الماضي تجاه سلوفينيا، على سبيل المثال، وكذلك قرارات اتخذتها حكومات أوروبية أخرى تجاه إيطاليا وإسبانيا نفسها".

كانت روما قد علقت اتفاقيات شنجن مع إسبانيا عقب وصول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي.

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إيطاليا

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