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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي : أوكرانيا بحاجة إلى 10% من مخزون صواريخ باتريوت الأمريكية لصد الهجمات الباليستية الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الخميس ، أن بلاده بحاجة إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة الحالي من صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لتجاوز فصل الشتاء، و10% من هذا المخزون لصد جميع الهجمات الباليستية الروسية.

وقال زيلينسكي -في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية - :" إنه يقضي أيامه في إجراء "ملايين" المكالمات الهاتفية، في مفاوضات مبهمة مع الحلفاء للحصول على المزيد من صواريخ الاعتراض".

وأضاف: "هذا العام، لدينا صواريخ اعتراضية أقل بمرتين ونصف مما كان لدينا في عام 2025. روسيا لديها ضعف عدد الصواريخ الباليستية شهريا مما كانت تملكه سابقا. كل ليلة نتعرض لهجمات، وأربع أو خمس مرات شهريا".

وأضاف أنه إذا باعت الولايات المتحدة لنا 5%، فسنتجاوز فصل الشتاء وننقذ أرواح الناس. وتابع: "إذا باعوا لنا 10%، فسندمر جميع الصواريخ الباليستية الروسية. أما أنا فأملك 1% فقط".

وقال زيلينسكي إن الشكوك لا تزال قائمة حول كيفية تطبيق التزام الرئيس دونالد ترامب بشأن السماح لأوكرانيا ببناء صواريخ باتريوت الاعتراضية الخاصة بها.

وأضاف: "آمل أن أحصل على الموافقة. لا أملك الآن نسبة 5%، ولا أملك مثل هذا القبول. وهذا بالنسبة لي تحد كبير، بل من أكبر التحديات التي واجهتني منذ بداية هذه الحرب".

وأضاف زيلينسكي أنه يناشد البيت الأبيض مباشرة، عبر الاتصالات والرسائل، وبشكل غير مباشر عبر الحلفاء، لزيادة مساعداتهم في برنامج باتريوت. لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل حول اتصالاته الأخيرة مع إدارة ترامب.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المكالمات الهاتفية

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