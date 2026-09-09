النفط يقترب من 100 دولار مع تزايد مخاطر الإمدادات جراء ضربات جديدة بالشرق الأوسط

تداولت أسعار خام برنت بالقرب من مستوى 100 دولار للبرميل، اليوم / الأربعاء /، للمرة الأولى منذ شهر يوليو، حيث أدت الهجمات المتصاعدة في أنحاء الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% لتصل إلى 99.22 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% ليصل إلى 94.13 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار خام برنت بنسبة الربع منذ أوائل أغسطس مع تلاشي الآمال في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة منذ ستة أشهر وتجدد القتال.

وفي تصعيد حاد للحرب المستمرة منذ ستة أشهر، ضربت القوات الأمريكية عدة ناقلات نفط إيرانية، بينما استهدفت إيران قاعدة أمريكية في الأردن وشنت هجمات على سفن.

وقالت بريانكا ساتشديفا رئيسة قسم رؤى السوق في شركة "فيليب نوفا" "يتشكل زخم صعودي في أسواق النفط الخام مع اقتراب خام برنت من حاجز الـ 100 دولار للبرميل المهم نفسياً".

وتهدد الهجمات الأخيرة بتفاقم اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط، التي تعاني بالفعل من ضغوط جراء الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة وممرات الشحن الرئيسية في المنطقة.

وقال محللون إنه في حين حولت المملكة العربية السعودية مسار بعض صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز، فإن أي هجمات مستمرة على المملكة قد تعقد الجهود الرامية للحفاظ على تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

وذكر محللون في بنك "OCBC"، في مذكرة، أن "هجمات إيران على منشآت الطاقة السعودية وما أعقبها من تدمير لخمس ناقلات إيرانية أثارت مخاوف بشأن حدوث اضطراب طويل الأمد آخر في إمدادات النفط".

وأشار المحللون إلى أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم، لا سيما في آسيا، حيث تعتمد العديد من الاقتصادات بشكل كبير على الطاقة المستوردة. وقال ساتشديفا: "لا ينبغي النظر إلى وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار باعتباره مجرد حاجز نفسي؛ فهو يمثل مستوى تحذيرياً للاقتصاد ككل".