100 دولار رسمياً.. صدمة جديدة في أسعار النفط بعد هجمات الحوثيين على منشآت سعودية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، لتتجاوز تلك العتبة الرمزية ​لأول مرة منذ 24 يوليو تموز، إذ أدى احتدام الصراع ‌في الشرق الأوسط إلى تزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط من المنطقة.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار أو 2.2 بالمئة إلى ​100.07 دولار للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 ​دولار أو 1.83 بالمئة إلى 94.73 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

وزادت أسعار خام ⁠برنت بمقدار الربع منذ مطلع الشهر الماضي، مع تلاشي الآمال في ​التوصل إلى حل دائم لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ ​ستة أشهر.

وأدت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هذا الأسبوع على منشآت طاقة سعودية إلى اشتعال حرائق في منشآت نفطية، مما ينذر بتوسع كبير في ​نطاق الصراع.

وتهدد هجمات الحوثيين شحنات النفط الخام عبر البحر الأحمر، الذي ​كان يمثل طريقا بديلا مهما لمضيق هرمز الحيوي، حيث تقلصت تدفقات الخام بشدة منذ ‌اندلاع ⁠الحرب على إيران في 28 فبراير.



ورفع عدد متزايد من البنوك، بما في ذلك جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وإتش.إس.بي.سي، التوقعات المتعلقة بأسعار النفط الخام خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال كلاوديو جاليمبيرتي، كبير الاقتصاديين لدى ريستاد ​إنرجي إن نحو ثمانية ​إلى تسعة ⁠ملايين برميل يوميا مرت عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الذي سبق استئناف القتال في 30 أغسطس آب، وهو ​ما يعادل مثلي حجم التدفقات المسجلة في الأسبوع السابق. ​

إلا أن ⁠الكميات التي تعبر المضيق انخفضت لاحقا إلى أقل من مليوني برميل يوميا.

وزاد منتجو النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمن فيهم الولايات المتحدة ⁠وكندا وجيانا، ​حجم إنتاجهم، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت ​الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع إمدادات النفط العالمية هذا العام بمقدار 4.3 ملايين برميل يوميا، ​أو بنحو أربعة بالمئة.