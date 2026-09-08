مفاجأة وقفزة غير متوقعة في أسعار النفط بعد التهديدات الإيرانية بحرب اقتصادية

واصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة بعد أن هددت إيران بالرد على أي ​هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، مما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ‌1.25 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 98.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93.70 دولار للبرميل بارتفاع 2.22 دولار أو 2.4 بالمئة.



وسجل خام برنت في وقت سابق ارتفاعا إلى 98.79 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى ​له منذ 24 يوليو تموز، بينما بلغ غرب تكساس الوسيط 94.21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى ​له منذ الثامن من يونيو.



وقال سوفرو ساركار مدير أبحاث الطاقة لدى (دي.بي.إس بنك) إن خام ⁠غرب تكساس الوسيط يلاحق برنت بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة أمس الاثنين، إذ كان برنت ​هو الذي امتص تأثير التصعيد الذي حدث مطلع الأسبوع.



وأضاف "بوجه عام، نعتقد أن الزيادة الأحدث في حدة الأعمال القتالية بين ​الولايات المتحدة وإيران قد تغير بشكل ملموس قراءة الأسواق للمخاطر المرتبطة بأسعار النفط، ليس فقط لبقية 2026، بل وحتى لفترة ليست بالقليلة من 2027".



وهددت إيران الولايات المتحدة "بحرب اقتصادية" وقالت إنها أطلقت صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية، في حين هاجم الحوثيون المتحالفون مع ​إيران عدة مدن سعودية، مما أسفر عن إصابة 73 شخصا وتوقف العمليات في بعض منشآت الطاقة، وهو ما ​يسلط الضوء على احتمالات حدوث تصعيد أوسع نطاقا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية يوم السبت إحداها ‌قبالة جزيرة ⁠خرج، مركز تصدير النفط الرئيسي لإيران، بعد هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.



وقال دانيال هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد)، في مذكرة "أدى التصعيد الأحدث في الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة احتمالية حدوث مواجهة مطولة، تتخللها إجراءات عسكرية محددة من جانب الولايات المتحدة وإيران. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار تقييد الإمدادات من الخليج طوال ​الفترة المتبقية من عام 2026".



وأضاف "لا ​نتوقع العودة الكاملة إلى ⁠معدلات إنتاج ما قبل الحرب إلا في أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2027".

وتباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز أيضا بعد أن هددت إيران أمس ​بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة.

في الوقت نفسه، رفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار ​خامي برنت وغرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي خمسة دولارات للبرميل لتصل إلى 85 و80 دولارا للبرميل على الترتيب في ديسمبر 2026 وإلى 80 و75 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2027، وهو ما يعكس افتراضه الجديد باستمرار اضطرابات الشحن بالشرق الأوسط في ⁠2027.



وفي توقعات ​السلع الأولية لشهر سبتمبر الصادرة عن منصة الخدمات المالية (ماريكس)، قال ​المحلل إد مير إنه ما دامت الحرب مستمرة، وهو ما يعتقد أنه سيحدث نظرا "لوجود العديد من القضايا التي لم يتم معالجتها بعد"، فمن ​المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مرتفعة حتى نهاية العام.