قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط رياح وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام القادمة
في عيدها القومي الـ145.. الشرقية تفتتح 66 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار جنيه
ما هو تأثير النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على الكوليسترول؟
ارتفاع قتلى الفيضانات في نيبال إلى 1287 شخصا والمفقودين إلى 5083
الغرف التجارية: 40% تخفيضات بأهلًا مدارس ومعارض دائمة لتوفير السلع
وزير التعليم: معدل حضور الطلاب وانتظامهم بالمدارس وصل إلى 87%
استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد..وزير النقل: رفع درجة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو وLRT ومونوريل شرق النيل
‫تحرك برلماني لإنقاذ التعليم الفني وربطه بالمصانع لتشغيل ملايين الشباب
وزير التعليم يعلن بدء برامج لتطوير قدرات المعلمين بالتعاون مع جامعتي هارفارد وهيروشيما
وزير العمل يعتمد معايير منح ترخيص مراكز التدريب المهني لمساعدي الخدمات الصحية
تحرك استباقي وإنذار مبكر.. خطة «البيئة» لمواجهة نوبات تلوث الهواء والحرق المكشوف
مجانا .. أكثر من 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الثانوي العام والفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو مدفوعًا بتصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو مدفوعًا بتصاعد التوتر بين أمريكا وإيران
النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو مدفوعًا بتصاعد التوتر بين أمريكا وإيران
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف يوليو الماضي، في ظل تصاعد التوتر وتجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن مخاطر اضطراب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، أو 0.6%، إلى 96.06 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا، أو 0.9%، إلى 92.10 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 7.6%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.4%، ليتجه الخامان إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ الأسبوع المنتهي في 20 يوليو.

وشهدت الضربات الأمريكية هذا الأسبوع، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون إيرانيون، أعنف اشتباكات بين البلدين منذ يوليو. وتدخل الحرب، التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية في أواخر فبراير، شهرها السابع حاليًا.

وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحذيراته بأن إسرائيل ستعمل على "شل" البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة.

ورفع محللو بنك "إيه إن زد" توقعاتهم لسعر خام برنت على المدى القصير إلى 95 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مع وجود مخاطر تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحللون إن سوق النفط تدخل مرحلة حساسة من التكيف، موضحين أن ارتفاع مستويات المخزونات ساعد في امتصاص الصدمة الأولية في الإمدادات، لكن التحدي يتمثل الآن في الحفاظ على توازن السوق مع تراجع هذه الاحتياطيات الوقائية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين يوم الخميس إن واشنطن لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، حدّت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مكاسب النفط، إذ قال إن هناك مسارًا لا يزال قائمًا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة والصين مستعدتان لدعم تسوية سلمية.

في غضون ذلك، وسعت إيران قائمة السفن التي تعتبرها غير ملتزمة بالقواعد، والتي قد تواجه غرامات أو مصادرة أو احتجازًا إذا حاولت عبور المضيق. ولا تزال السفن العراقية من بين عدد قليل من السفن التي سمحت لها طهران بالمرور عبر مضيق هرمز.

ورفع العراق صادراته النفطية إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مقارنة بنحو 1.35 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لما ذكره مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة أمس الأول الأربعاء. ومن المتوقع أيضًا ارتفاع صادرات سبتمبر، في ظل تشجيع الخصومات الكبيرة والموافقات الإيرانية على مرور الناقلات العراقية للمشترين.

ارتفعت أسعار النفط تصاعد التوتر وتجدد الأعمال القتالية العقود الآجلة لخام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

خطبة الجمعة

فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. على الرجال الحذر منه

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

نيللي كريم

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

بوسي

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد