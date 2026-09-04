النفط يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو مدفوعًا بتصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف يوليو الماضي، في ظل تصاعد التوتر وتجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن مخاطر اضطراب إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، أو 0.6%، إلى 96.06 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا، أو 0.9%، إلى 92.10 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 7.6%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.4%، ليتجه الخامان إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ الأسبوع المنتهي في 20 يوليو.

وشهدت الضربات الأمريكية هذا الأسبوع، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون إيرانيون، أعنف اشتباكات بين البلدين منذ يوليو. وتدخل الحرب، التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية في أواخر فبراير، شهرها السابع حاليًا.

وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحذيراته بأن إسرائيل ستعمل على "شل" البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة.

ورفع محللو بنك "إيه إن زد" توقعاتهم لسعر خام برنت على المدى القصير إلى 95 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مع وجود مخاطر تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحللون إن سوق النفط تدخل مرحلة حساسة من التكيف، موضحين أن ارتفاع مستويات المخزونات ساعد في امتصاص الصدمة الأولية في الإمدادات، لكن التحدي يتمثل الآن في الحفاظ على توازن السوق مع تراجع هذه الاحتياطيات الوقائية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين يوم الخميس إن واشنطن لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، حدّت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مكاسب النفط، إذ قال إن هناك مسارًا لا يزال قائمًا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة والصين مستعدتان لدعم تسوية سلمية.

في غضون ذلك، وسعت إيران قائمة السفن التي تعتبرها غير ملتزمة بالقواعد، والتي قد تواجه غرامات أو مصادرة أو احتجازًا إذا حاولت عبور المضيق. ولا تزال السفن العراقية من بين عدد قليل من السفن التي سمحت لها طهران بالمرور عبر مضيق هرمز.

ورفع العراق صادراته النفطية إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مقارنة بنحو 1.35 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لما ذكره مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة أمس الأول الأربعاء. ومن المتوقع أيضًا ارتفاع صادرات سبتمبر، في ظل تشجيع الخصومات الكبيرة والموافقات الإيرانية على مرور الناقلات العراقية للمشترين.