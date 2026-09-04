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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مرشد سياحي يكشف كواليس زيارة الوفد الصيني للمتحف المصري الكبير: «رمسيس الثاني» وكنوز توت عنخ آمون تخطف الأنظار

زيارة الوفد الصيني للمتحف المصري الكبير
زيارة الوفد الصيني للمتحف المصري الكبير
رحمة سمير

كشف محمد هلال، عضو الفريق السياحي المرافق للوفد الصيني خلال زيارته للمتحف المصري الكبير، كواليس الجولة التي رافق خلالها عددًا من الوزراء والمسؤولين الصينيين، مؤكدًا أن الوفد أبدى انبهارًا كبيرًا بما شاهده من القطع الأثرية والحضارة المصرية القديمة.

وقال “هلال” خلال برنمج صباح الخير يا مصر، إن الوفد ضم وزير الخارجية الصيني ووزير التجارة والصناعة ووزير السياحة، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء الوفد كانوا يزورون مصر والمتحف المصري الكبير للمرة الأولى.

وأوضح أن تمثال الملك رمسيس الثاني كان من أبرز القطع التي أثارت اهتمام الوفد، بعدما تساءل أعضاؤه عن كيفية إدخال التمثال الضخم إلى المتحف، لافتًا إلى أن التمثال وُضع أولًا ثم جرى بناء المتحف حوله.

وأضاف أن الوفد حرص كذلك على معرفة ما إذا كانت جميع القطع الأثرية المعروضة أصلية، مؤكدًا أن المتحف يضم قطعًا أصلية، وأن المخازن المصرية تحتوي على آثار تكفي لافتتاح عشرات المتاحف.

وأشار هلال إلى أن الوفد الصيني أبدى اهتمامًا كبيرًا بكنوز الملك توت عنخ آمون وطريقة صياغة الذهب في مصر القديمة، موضحًا أنه أكد لهم أن القطع الأثرية المصرية صُنعت بأيادٍ مصرية، وأن ما يتردد عبر الإنترنت بشأن تدخل كائنات أو حضارات أخرى في صناعة هذه الآثار مجرد شائعات.

وكشف المرشد السياحي أن حالة الانبهار التي انتابت أعضاء الوفد جعلتهم لا يرغبون في مغادرة المتحف، موضحًا أنهم حرصوا على التقاط الصور والتعامل مثل السائحين، معربًا عن اعتقاده بأن عددًا منهم سيعود إلى المتحف مرة أخرى برفقة عائلاتهم.

وأكد هلال أن زيارة الوفد الصيني للمتحف المصري الكبير يمكن أن تسهم في الترويج للمتحف والسياحة الثقافية في مصر، خاصة أن السائح الصيني يهتم بصورة كبيرة بالآثار والمدن التاريخية مثل الأقصر وأسوان وأبو سمبل.

وأشار إلى أن انتشار صور الزيارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الصيني يمكن أن يلفت أنظار ملايين الصينيين إلى المتحف المصري الكبير، ويشجعهم على إدراجه ضمن برامجهم السياحية خلال زياراتهم المقبلة إلى مصر.

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