ليس بالصلاة فقط.. كيف يكون الاقتداء الحقيقي بالنبي؟

تحدث الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أهمية الاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف جوانب الحياة، مؤكدا أن محبة النبي لا تقتصر على العبادات والمظاهر الدينية فقط، وإنما تمتد إلى الأخلاق والتعامل مع الآخرين.

وأضاف السيد عرفة خلال لقائه مع حياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المسلم مطالب بأن يعرض حياته وسلوكه على هدي النبي، ويسأل نفسه عن مدى أمانته وإتقانه في العمل، وحسن تعامله مع زملائه، وحرصه على قضاء حوائج الناس، خاصة إذا كان في موقع يمكنه من خدمتهم.

وأوضح أن الاقتداء بالنبي يجب أن يظهر أيضا داخل الأسرة، من خلال الرحمة بالزوجة، والعطف على الأبناء، وإدخال السرور إلى قلوبهم، إلى جانب صلة الأرحام والإحسان إلى الآخرين.

وأشار إلى أن التدين لا ينبغي أن يقتصر على المظهر الخارجي، وإنما يجب أن يشمل العبادة والطاعة وحسن الخلق، لافتا إلى اجتهاد النبي في العبادة وقيامه الليل حتى تتفطر قدماه.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الشكر، قائلا: "أفلا أكون عبدا شكورا"، داعيا إلى مراجعة النفس والاقتداء بسيرته في كل تفاصيل الحياة.



