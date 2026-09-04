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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيارة شي جين بينج للمتحف المصري الكبير تمهد لعودة العصر الذهبي للسياحة الصينية

السيسي والرئيس الصيني
السيسي والرئيس الصيني
رحمة سمير

أكد عباس سيد، المرشد السياحي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارتهما للمتحف المصري الكبير، أن الرئيس الصيني أبدى انبهارًا كبيرًا بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن استخدام الحجر في الآثار المصرية كان من أبرز الأمور التي لفتت انتباهه خلال الجولة.

وقال “سيد” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن الجولة استمرت قرابة ساعة، وشملت البهو العظيم والدرج العظيم وقاعة الملك توت عنخ آمون، موضحًا أن قناع توت عنخ آمون كان من أبرز القطع التي أثارت اهتمام الرئيس الصيني وقرينته، حيث اقتربا منه بعد انتهاء الشرح لمشاهدة تفاصيله عن قرب.

وأضاف أن الرئيس الصيني طرح عددًا من الأسئلة خلال الجولة، من بينها مصدر الأحجار المستخدمة في القطع الأثرية، موضحًا أن مصر القديمة اعتمدت بصورة كبيرة على الحجر باعتباره رمزًا للخلود واستمرار الحضارة.

وأشار المرشد السياحي إلى أن السائح الصيني يتميز باهتمامه الكبير بالسياحة الثقافية والأثرية، وحرصه على معرفة تفاصيل القطع التي يشاهدها، لافتًا إلى أن السياح الصينيين يستخدمون الهواتف والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات عن الآثار حتى في حالة عدم وجود مرشد سياحي.

وأكد عباس سيد أن الزيارة حظيت باهتمام إعلامي كبير في الصين، متوقعًا أن تسهم الصور والتغطية الإعلامية لجولة الرئيس الصيني في المتحف المصري الكبير في جذب المزيد من السياح الصينيين إلى مصر.

وتوقع المرشد السياحي أن تشهد السياحة الصينية في مصر دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم رأس السنة الصينية، مشيرًا إلى أن عام 2016 شهد ما وصفه بـ«العصر الذهبي للسياحة الصينية»، ومعربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة بداية عصر ذهبي جديد للسياحة الصينية في مصر.

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