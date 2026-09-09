الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات في الخليج وصعود النفط نحو 100 دولار

تراجعت الأسهم الاوروبية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، ما دفع أسعار النفط إلى الاقتراب من مستوى 100 دولار للبرميل وألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر الأسهم البريطانية «فوتسي 100» بنسبة 0.28%، فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.52%، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.70%.

وفي المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.19% أمام الدولار إلى 1.3567 دولار.

وصعد خام برنت 2.1% إلى 99.97 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.71% إلى 94.64 دولار. كما زادت العقود الآجلة للذهب 0.22% إلى 4,448.94 دولار للأوقية، فيما ارتفع الذهب الفوري 1.14% إلى 4,404.93 دولار.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني صاروخين باليستيين على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في مناسبتين.

وقال الحرس الثوري إن قواته استهدفت سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط و10 سفن أخرى وصفها بأنها «سفن منتهكة» في مضيق هرمز.

وأفادت القيادة المركزية بأن السفينة الحربية الأمريكية تمكنت من تفادي محاولتي إطلاق الصواريخ، ولم يُصب أي من أفراد طاقمها.

كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، حيث توجد منشآت مخصصة لطائرات «إف-35» و«إف-16» و«إف-15».

وأعلن الجيش الأردني أنه اعترض 18 صاروخًا من أصل 20 صاروخًا أُطلقت باتجاه أراضيه، فيما سقط صاروخان في مناطق مفتوحة دون التسبب في أضرار تُذكر.

وأفادت تقارير اعلامية بأن سلطنة عمان وإيران تتجهان إلى الإعلان خلال أيام عن ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، في محاولة لتسهيل حركة السفن وسط التوترات المتصاعدة.

وفي سياق متصل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية لقطات لسفينة إيرانية تغرق في خليج عمان، بينما أظهرت بيانات حركة الملاحة في مضيق هرمز عبور ست سفن فقط محملة بالسلع الأساسية يوم الثلاثاء، مقارنة بمتوسط بلغ 12 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.

وقال محللون اقتصاديون، إن «التوترات في الشرق الأوسط تواصل الهيمنة على الأسواق»، مضيفًا أن اقتراب خام برنت من مستوى 100 دولار قد يعزز التفاؤل بأن أسعار النفط بدأت تصل إلى مستوى مؤلم قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن يصبح أكثر استعدادًا للتوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، قال محللو «آي إن جي» إن التطورات الأخيرة تعزز وجهة النظر القائلة بأن استئناف المحادثات لا يزال بعيدًا، مضيفين أن السوق «من المرجح أن تواصل تسعير علاوة مخاطر كبيرة» نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

من جانبها، أعلنت شركة إنرجيان ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام بنسبة 45%، مدعومة بإثبات أصول ضريبية مؤجلة في إيطاليا.