بيتكوين تتجاوز 79 ألف دولار بدعم من صناديق العملات المشفرة وسط ضغوط أسعار الفائدة والنفط

ارتفعت بيتكوين فوق مستوى 79 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما تعرضت لخسائر في الجلسة السابقة، بدعم من تجدد اهتمام المستثمرين بالمنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أن المخاوف من احتمال رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وقفزة أسعار النفط حدّت من شهية المستثمرين للمخاطرة.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا بنسبة 1% إلى 79,111.2 دولار بعد أن تراجعت إلى نحو 77,600 دولار خلال تعاملات الثلاثاء.

وكانت بيتكوين قد تجاوزت 82 ألف دولار الأسبوع الماضي، قبل أن تتخلى عن مكاسبها عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع.

ارتفعت معظم العملات المشفرة البديلة خلال تعاملات الأربعاء، في ظل صعود أوسع نطاقًا بالسوق، وصعدت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.2% إلى 2,499.37 دولار.

وقفزت «إكس آر بي»، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 3.5% إلى 1.43 دولار؛ كما ارتفعت سولانا وكاردانو بنسبة 1.5% لكل منهما، بينما صعدت «بي إن بي» بنحو 0.7%.

وفي سوق العملات المشفرة المستوحاة من الميمات، ارتفعت دوجكوين بنسبة 1.1%.

وفي سوق العملات المشفرة الأوسع، يراقب المستثمرون الصعود الحاد لعملة «زي كاش»، بعدما تجاوزت قيمة الأصول في صندوق «جرايسكيل زي كاش» المتداول في البورصة 500 مليون دولار، بعد نحو أسبوعين من إطلاقه في 25 أغسطس ببورصة «نيزداك أركا».

ويعد الصندوق أول منتج متداول في البورصة يوفر تعرضًا مباشرًا لعملة «زي كاش»، ما يوسع نطاق وصول المستثمرين المؤسسيين إلى العملة المشفرة.

وظلت مكاسب بيتكوين محدودة، في ظل تأثير المخاطر الاقتصادية الكلية على سوق العملات المشفرة.

وزاد المتداولون رهاناتهم بقوة على احتمال رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، بعد صدور بيانات توظيف أمريكية أقوى من المتوقع وتجدد المخاوف بشأن التضخم.

وتوقعت «يو بي إس» يوم الاثنين رفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال العام الجاري، في سبتمبر وديسمبر، بينما كانت الأسواق تسعّر احتمالًا يبلغ نحو 58% لرفع الفائدة في سبتمبر.

وزادت أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على توقعات التضخم، وصعد خام برنت إلى 99.68 دولار للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتنامي المخاوف من اتساع نطاق اضطرابات إمدادات الطاقة.

ويزيد ارتفاع أسعار النفط من تعقيد المشهد أمام البنوك المركزية، إذ يرفع احتمالات عودة التضخم إلى التسارع في الوقت الذي يقيّم فيه صانعو السياسة النقدية ما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي تشديد السياسة النقدية.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الخميس، تليها بيانات أسعار المستهلكين يوم الجمعة، ما يجعل مؤشرات التضخم عاملًا رئيسيًا في تحديد توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة إلى بيتكوين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على الطلب على الأصول عالية المخاطر، مع زيادة جاذبية الاستثمارات المدرة للعائد. وأسهم هذا العامل في إبقاء العملة المشفرة دون أعلى مستوياتها الأخيرة، رغم استمرار اهتمام المستثمرين بصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة.