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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحف الأردنية تسلط الضوء على التطورات الأمنية والإقليمية وتداعياتها الاقتصادية

الصحف الأردنية تسلط الضوء على التطورات الأمنية والإقليمية وتداعياتها الاقتصادية
الصحف الأردنية تسلط الضوء على التطورات الأمنية والإقليمية وتداعياتها الاقتصادية
أ ش أ

سلطت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء الضوء على التطورات الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها الاعتداء الصاروخي الإيراني على المملكة الأردنية ، إلى جانب تداعيات التصعيد في المنطقة على الملاحة والطاقة والاقتصاد، فضلًا عن التطورات الفلسطينية والدولية.

وأبرزت صحف «الرأي» و«الدستور» و«الغد» إعلان القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 18 صاروخًا باليستيًا من أصل 20 صاروخًا أُطلقت من الأراضي الإيرانية، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وركزت «الرأي» على البيان العسكري وتأكيد استمرار عمليات الرصد والجاهزية، فيما وضعت «الدستور» التطور في صدارة عناوينها، إلى جانب الدعوة إلى خفض التصعيد، بينما أفردت «الغد» تغطية موسعة للهجوم وتداعياته على المملكة.

وحضرت التطورات العربية بقوة في تغطية الصحف الأردنية، لا سيما التصعيد المرتبط بالسعودية وجماعة الحوثيين، حيث تناولت «الرأي» تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التي اتهم فيها إيران بالوقوف وراء هجمات الحوثيين على منشآت ومرافق للطاقة في السعودية.

كما تابعت «الدستور» و«المملكة» تطورات المواجهة الإيرانية الأمريكية والهجمات على السفن في الخليج ومضيق هرمز، بما يعكس ارتباط أمن المملكة بتداعيات الصراع الأوسع في الخليج والبحر الأحمر وممرات الطاقة الدولية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، واصلت الصحف الأردنية إبراز التطورات في الضفة الغربية والقدس، مع تركيز «الدستور» على الجهود الأردنية لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، إلى جانب متابعة التحركات الدولية الرامية إلى الدفع باتجاه حل الدولتين.

كما تناولت التغطية الدولية التحقيقات الأممية التي خلصت إلى أن بعض الإجراءات الإسرائيلية في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب، في ظل اتساع نطاق التطورات الأمنية والسياسية المحيطة بالمملكة.

اقتصاديًا، تصدر ارتفاع أسعار النفط اهتمامات الصحف، في ظل الارتباط المباشر بين أسواق الطاقة والتصعيد الإقليمي. وأبرزت «الدستور» ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دولار، إلى جانب تصاعد المخاوف في أسواق الذهب، فيما تناولت «الغد» تداعيات اضطراب الممرات البحرية ومنشآت الطاقة.

كما سلطت «الغد» الضوء على ورقة سياسات تستهدف تحويل الأردن من ممر للعبور إلى مركز إقليمي للتجارة والتصنيع، إلى جانب متابعة حركة الأسواق المحلية وتوافر السلع، وسط مخاوف من تأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة التجارة والطاقة والنقل.

وفي السياق ذاته، اهتمت «الغد» بالملف الاقتصادي والتكنولوجي، من خلال رصد ارتفاع نسبة شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، فضلًا عن متابعة حركة المناولة والترانزيت والإنتاج والأسواق المحلية.

وفي الشأن الدولي، تابعت الصحف الأردنية اتساع نطاق المواجهة الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على الملاحة الدولية، حيث أبرزت «الدستور» و«الغد» استهداف سفن في الخليج والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، فيما ركزت «المملكة» على تراجع حركة السفن في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على السفن.

وأشارت التغطية إلى أن التطورات المتسارعة في المنطقة دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، وأثارت مخاوف جديدة بشأن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، في وقت تترقب فيه الأسواق تداعيات استمرار التصعيد على الاقتصاد الإقليمي والدولي.

الصحف الأردنية التطورات الأمنية والإقليمية الاعتداء الصاروخي الإيراني على المملكة الأردنية التطورات الفلسطينية

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