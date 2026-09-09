روبيو يتحدى: الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات النفط الإيرانية

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ناقلات النفط الإيرانية بضربات انتقامية اليوم الثلاثاء، في حين أفادت السلطات الأمريكية باستهداف خمس سفن بالفعل.

وقال روبيو للصحفيين خلال زيارة إلى كولومبيا: "تواصل إيران محاولاتها لاستهداف السفن الحربية الأمريكية، وفي كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله، ستخسر ناقلات نفط، وأعتقد أنكم ستشهدون ذلك مجدداً اليوم".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها "دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين".

وأضافت القيادة المركزية في بيان لها: "نجحت السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. ولم يُصب أي من أفراد الطاقم الأمريكي بأذى".