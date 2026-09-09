الدفاع الروسية: استمرار تحييد القوات الأوكرانية المحاصرة في مقاطعة خاركوف

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات قوات الأنظمة المسيّرة التابعة لقوات "الشمال" تواصل تدمير المعدات والأفراد العسكريين التابعين للقوات الأوكرانية المحاصرين في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة خاركوف.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "تواصل وحدات قوات الأنظمة المسيّرة ضمن تجمع قوات "الشمال" تدمير المخابئ ونقاط التحكم بالطائرات المسيّرة والمعدات والأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية الموجودين في حالة حصار في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة خاركوف".

وأوضحت أن عمليات الرصد المستمرة أسفرت عن تحديد مواقع مخفية تستخدمها القوات الأوكرانية للتمركز المؤقت للأفراد، إلى جانب رصد نقاط مراقبة مخصصة لمتابعة الوضع الميداني.

وأضافت: "نُقلت إحداثيات الأهداف المكتشفة خلال تنفيذ الاستطلاع الجوي إلى مركز القيادة ومشغلي الأنظمة المسيّرة الهجومية. وبعد تأكيد البيانات، جرى فورًا أخذ الأهداف المكتشفة تحت المراقبة وتوزيعها لتنفيذ الضربات إما عن طريق الانقضاض أو إسقاط الرأس الحربي".

ووفقا للوزارة الدفاع الروسية، فإن توجيه الضربات إلى القوات الأوكرانية يتيح للقوات الهجومية الروسية التقدم إلى الأمام.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت يوم الاثنين بأن مقاتلي تجمع قوات "الشمال" أحاطوا بنحو 1700 من المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة خاركوف.