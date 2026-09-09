مقتل 4 وإصابة 29 مدنيًا في هجمات بطائرات مُسيرة على نوفوروسيسك جنوب روسيا

أعلن حاكم مقاطعة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتيف، مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل، في هجوم بطائرات مُسيرة ليلاً في نوفوروسيسك، جنوب روسيا.

وقال "كوندراتيف" - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء-: "في الليلة الماضية، صدت قواتنا هجومًا ضخمًا شنته طائرات معادية دون طيار على المنطقة. واستهدفت الضربة الرئيسية مدينة نوفوروسيسك . وللأسف، أسفر الهجوم عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل" .

وبحسب الحاكم، "أصيب 29 من السكان الآخرين، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، ويتلقى الجميع حالياً المساعدة الطبية"، موضحًا أن كنيسة أرثوذكسية وروضة أطفال وثلاثة مبانٍ خاصة وخمسة مبانٍ سكنية قد تضررت.