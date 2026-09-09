قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
الدفاعات الروسية تسقط 596 مسيرة الليلة الماضية
موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا
135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية
لليوم الثانى وبسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال أغسطس 2026
القبض على عاطل لامس جسد فتاة أثناء سيرها في الشارع بالدقي
40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة
جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق
مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
مدبولي يتابع مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار
إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطباق الحصار على القوات الأوكرانية في خاركوف

معارك مستمرة في أوكرانيا
معارك مستمرة في أوكرانيا
محمد على

طوّقت القوات الروسية تشكيلاً عسكرياً أوكرانياً بالقرب من ريزنيكوفو، ما أدى إلى محاصرة نحو 1700 جندي.

ولا تقتصر أهمية العملية على القضاء على قوة قتالية كبيرة، بل تدفع أيضا خط المواجهة بعيداً عن مدينة بيلجورود، بما يعزز الأمن على طول الحدود الروسية.

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشيرة إلى أنها ضربت أيضا أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية وأخرى للصناعة العسكرية ومحطات للطاقة ومخازن تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في البيان: "في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم استهداف ما يلي: مصنع دنيبرودزيرجينسك للمعادن ’كاميتستال‘ ومصنع دنيبر للمعادن ’مصنع دنيبرو للمعادن‘، وهما أكبر موردي المنتجات المعدنية للجيش الأوكراني".

وأضاف: "شنّت القوات الروسية، الليلة، ضربة باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى ضد مصانع المعادن في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تزود مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وضد مراكز الخدمات اللوجستية ومحطات الكهرباء الفرعية في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا".

وتابع: "قوات الدفاع الجوي أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

إطباق الحصار القوات الأوكرانية خاركوف القوات الروسية تشكيلاً عسكرياً أوكرانياً ريزنيكوفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أسعار الحديد عالميا ومحليا

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

ترشيحاتنا

محمد صلاح

هاري ريدناب يشيد بمحمد صلاح ويدعم عمر مرموش مع توتنهام

شد لاعب أبو قير

خبراء التحكيم يتفقون على أحقية الزمالك في ركلة جزاء وخلاف على شد لاعب أبو قير

محمد إسماعيل

أحرز هدفا.. أرقام دفاعية مميزة لـ محمد إسماعيل أمام أبو قير

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد