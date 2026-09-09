إطباق الحصار على القوات الأوكرانية في خاركوف

طوّقت القوات الروسية تشكيلاً عسكرياً أوكرانياً بالقرب من ريزنيكوفو، ما أدى إلى محاصرة نحو 1700 جندي.

ولا تقتصر أهمية العملية على القضاء على قوة قتالية كبيرة، بل تدفع أيضا خط المواجهة بعيداً عن مدينة بيلجورود، بما يعزز الأمن على طول الحدود الروسية.

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشيرة إلى أنها ضربت أيضا أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية وأخرى للصناعة العسكرية ومحطات للطاقة ومخازن تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في البيان: "في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم استهداف ما يلي: مصنع دنيبرودزيرجينسك للمعادن ’كاميتستال‘ ومصنع دنيبر للمعادن ’مصنع دنيبرو للمعادن‘، وهما أكبر موردي المنتجات المعدنية للجيش الأوكراني".

وأضاف: "شنّت القوات الروسية، الليلة، ضربة باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى ضد مصانع المعادن في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تزود مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وضد مراكز الخدمات اللوجستية ومحطات الكهرباء الفرعية في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا".

وتابع: "قوات الدفاع الجوي أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.