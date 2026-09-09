اليابان وتركيا تجريان الجول السادسة من المشاورات حول مكافحة الإرهاب

استضافت العاصمة التركية، أنقرة، الجولة السادسة من المشاورات اليابانية-التركية حول مكافحة الإرهاب.

وخلال المشاورات، تبادل الجانبان وجهات النظر حول وضع الإرهاب الدولي، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية اليابانية اليوم /الأربعاء/.

كما بحث الجانبان التحديات المستجدة، مثل إساءة استخدام التقنيات الناشئة لأغراض إرهابية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، وكذلك التعاون في المحافل الدولية، للتصدي لهذه التحديات.

واتفق الجانبان أيضاً على مواصلة عقد هذه المشاورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقد مثل الجانب الياباني السفير المسؤول عن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بوزارة الخارجية اليابانية، مينامي هيرويوكي، بينما مثل الجانب التركي المدير العام لشؤون الاستخبارات والأمن بوزارة الخارجية التركية، كينان يلماز.