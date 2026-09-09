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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفن تجارية تتعرض لإطلاق نار شمال الخليج العربي وخليج عمان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا بتعرض سفن تجارية لإطلاق نار شمال الخليج العربي وخليج عمان وهو ما أدى لتعطلها.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريراً عن واقعة أمنية استهدفت ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز، على بعد 17 ميلاً بحرياً شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان.

وقالت الهيئة إن الناقلة أفادت بتعرضها لضربات من 3 مقذوفات مجهولة، أثناء إتمامها رحلة عبور باتجاه خارج مضيق هرمز. ولم تذكر الهيئة اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم تحدد طبيعة المقذوفات.

وأكدت عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو آثار بيئية ناجمة عن الحادث، من دون تقديم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو قدرتها على مواصلة الإبحار.

ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان الهيئة تلقيها بلاغاً متأخراً عن إصابة ناقلة أخرى بمقذوف مجهول، على بعد 12 ميلاً بحرياً شمالي خصب، خلال عبورها إلى داخل مضيق هرمز، من دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية.

وتتزامن الواقعة الجديدة مع تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك، والرد الإيراني بهجمات استهدفت مواقع أمريكية في المنطقة.

خليج عمان هيئة بحرية بريطانية جزيرة لارك مضيق هرمز

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