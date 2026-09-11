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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا..فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة نجع حمادي غداً السبت لمدة ساعتين

بيان فصل التيار الكهربائي
بيان فصل التيار الكهربائي
يوسف رجب

أعلنت محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة نجع حمادي، يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، لإجراء أعمال الصيانة والتنسيق اللازمة بشبكة الكهرباء.

وأوضح بيان محافظة قنا، بأن فترة انقطاع التيار الكهربائي تستمر لمدة ساعتين، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة صباحاً، على أن تعود الخدمة فور الانتهاء من الأعمال المقررة.

وتشمل المناطق المتأثرة بفصل التيار "منطقة الترعة الضمرانية وتوابعها، ومنطقة التقسيم المخالف وتوابعها، إلى جانب المنطقة الواقعة خلف بنك القاهرة وتوابعها".

وناشد بيان ديوان محافظة قنا، المواطنين المقيمين بالمناطق المذكورة، وكذلك المستشفيات والمخابز والمنشآت الخدمية والحيوية، اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم الضرورية من الكهرباء، تحسبًا لفترة الانقطاع المحددة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن التيار الكهربائي سيُعاد فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتنسيق، وفقًا للموعد المعلن، مشيرة إلى استمرار متابعة الأعمال لضمان سرعة عودة الخدمة إلى المواطنين.


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