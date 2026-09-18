دون تغيير.. تفاصيل أغلى سعر ذهب اليوم

يشهد سعر أكبر أعيرة الذهب؛ استقراراً داخل محلات الصاغة المصرية وذلك مع أول تعاملات الجمعة 18-9-2026 دون تغيير.

آخر تحديث لـ أعلى عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأعلى أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة 7274 جنيها للشراء و 7217 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهر تداولات الذهب في مصر ثابتاً دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6365 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7274 جنيها للشراء و 7217 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6668 جنيها للشراء و 6615 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6365 جنيها للشراء و 6315 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا5455 جنيها للشراء و 5412 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.92 ألف جنيه للشراء و 50.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4361 دولار للشراء و 4360 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم ، متأثرة بارتفاع الدولار، بعدما رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع إشارته إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام.

وتداول الذهب قرب 4,270 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع بنحو 2% خلال الجلسات الثلاث السابقة، مع استعداد المستثمرين للقرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع. وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي توقعاته لمستوى الفائدة بنهاية عام 2026، إذ بلغ متوسط توقعات أعضاء اللجنة 4.1% مقارنة بـ3.8% في التوقعات السابقة، ما يعكس استمرار التوجه نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقبلت الأسواق توجيهات الفيدرالي باعتبارها أكثر تشددًا، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف آجال الاستحقاق، بينما ارتفع الدولار. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادةً على الذهب، نظرًا إلى أن المعدن لا يدر عائدًا لحائزيه.

وأكد رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال المؤتمر الصحفي عقب القرار، استمرار المخاطر التي يمثلها التضخم للاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن العديد من فئات السلع والخدمات تسجل زيادات سنوية في الأسعار تتجاوز 3% على أساس ستة أشهر و12 شهرًا.

وجاء قرار رفع الفائدة رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض تكاليف الاقتراض، إذ هدد مؤخرًا بتصعيد حربه التجارية إذا لم يقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند 1% أو أقل، لكنه لم يوجه انتقادات مباشرة إلى وارش.

وتزامن ذلك مع صدور بيانات الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس بوتيرة تجاوزت التوقعات، ما عزز المخاوف من اتساع نطاق ضغوط الأسعار، بعيدًا عن التأثيرات المؤقتة للرسوم الجمركية والحرب في إيران على تكاليف الطاقة.