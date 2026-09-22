29.7 مليار دولار في 7 شهور.. لماذا ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج هذا العام؟

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 2026 ارتفاعًا بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

كما واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، وارتفعت بمعدل 20.0% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة شيماء وجيه، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والخبيرة المصرفية، أسباب الارتفاع الكبير والملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على قناة «الأولى»، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 4.5 مليارات دولار بزيادة تقارب 20% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي الذي سجل 3.8 مليارات دولار، مؤكدة أن هذا يعكس استمرار الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، إلى جانب استفادة المصريين في الخارج بآليات التكرار.

وأضحت الدكتورة شيماء وجيه أن هذا النمو الملحوظ يعكس اعتماد المغتربين المتزايد على المصارف والقنوات الرسمية، والاستفادة من السهولة والانتظام اللذين تتيحهما آليات التكرار في إجراء التحويلات المالية، بما يعزز التدفقات النقدية ويخدم الاقتصاد القومي.