محمد ممدوح: أتمنى تقديم أعمال تعبر عن عظمة مصر.. وزوجتي وزيرة البيت

استضاف الإعلامي عمرو الليثي النجم محمد ممدوح، في الجزء الثاني من حواره الذي كشف خلاله عن رؤيته للفن، وعلاقته بالمؤلفين وزملائه، إلى جانب العديد من التفاصيل الإنسانية عن حياته الأسرية.

أكد محمد ممدوح أنه يتمنى تقديم أدوار تسلط الضوء على الإنسان المصري والمهن المختلفة التي يعمل بها، مشيرًا إلى أهمية أن تعبر الأعمال الفنية عن أصالة الشعب المصري وعظمة مصر.

وقال ممدوح: «أتمنى أن أقدم أدوارًا عن الإنسان المصري وعن المهن التي يقدمها، وأن تكون الأعمال معبرة عن الشعب المصري الأصيل، وأرى أننا في لحظة مهمة للمؤلفين أن يقدموا ورقًا يعبر عن عظمة مصر والشعب المصري، وأدوارًا مهمة توضح عظمة وقوة الشعب المصري».

وعن أقرب أصدقائه من المؤلفين، تحدث محمد ممدوح عن علاقته بالمؤلف عز وصقر، مؤكدًا وجود حالة من التناغم والتناسق الفكري والثقافي بينهم.

وكشف عن وجود مقترح لتقديم عمل فني جديد مع المؤلف عز، مؤكدًا أنه ينتظر خروج المشروع إلى النور، واصفًا إياه بأنه سيكون «مفاجأة ضخمة».

كما كشف عن عدد من المؤلفين والفنانين المقربين إلى قلبه، ومن بينهم تامر حبيب، وتامر محسن، وأحمد مراد، وآسر ياسين، ومحمد شاهين.

وعن إمكانية خوض تجربة البيزنس إلى جانب عمله الفني، قال ممدوح إنه من الممكن أن يقدم على هذه الخطوة، لكنه ليس متحمسًا لمشروع في مجال الأكل.

وأضاف أنه قد يخوض تجربة البيزنس مستقبلًا بجوار عمله الفني، مشيرًا إلى أن زوجته قد تكون صاحبة الدور الأكبر في إدارة المشروع.

وتحدث ممدوح عن ابنته كاميليا، مؤكدًا أنها تشبهه في الخصال والطباع.

وتطرق النجم محمد ممدوح إلى الانتقادات التي وجهت إليه خلال الفترة الماضية بشأن الصوت والنفس أثناء التصوير، مؤكدًا أنه لا يوجد إنسان كامل وأن الفنانين جميعًا يسعون إلى التطور.

وقال: «مفيش حد كامل، وكلنا نجتهد من أجل أن نتطور»، مشيرًا إلى أنه تعلم من عدد من زملائه، ومن بينهم محمد سلام وشاهين وثروت وغيرهم.

وأكد ممدوح أنه يتقبل النقد ويستفيد منه طالما كان في إطار العمل الفني، موضحًا أنه بعد توجيه بعض الانتقادات المتعلقة بالصوت والنفس، التحق بورشة تدريبية بدعم من الدكتورة جيهان، وهو ما ساعده على التغلب على هذه المشكلة.

وفي الجزء الإنساني من الحوار، تحدث محمد ممدوح عن زوجته وكيف بدأت علاقتهما، مؤكدًا حبه الكبير لها، واصفًا إياها بأنها «وزيرة البيت».

وأوضح أن زوجته تشاركه الرأي في أعماله الفنية، وأن التعاون يسود حياتهما داخل المنزل، مشيرًا إلى أن الرومانسية والكوميديا لهما حضور كبير في علاقتهما.

كما تحدث عن ابنته كاميليا، مؤكدًا أنها تحظى بمكانة خاصة جدًا في حياته، قائلًا: «ابنتي كاميليا لها اهتمام خاص في حياتي ومعاملة خاصة، وما عنديش شخصية خالص معاها من شدة حبي ليها».

وأضاف أنه يتحدث معها كثيرًا أثناء وجوده في المنزل، مؤكدًا أن علاقته بها مختلفة ومليئة بالحب.

مشاركة تفاصيل حياته الخاصة

و أكد محمد ممدوح أنه لا يهتم كثيرًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يحب مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الجمهور عبر السوشيال ميديا، مفضلًا الاحتفاظ بجانب من حياته الأسرية بعيدًا عن الأضواء.