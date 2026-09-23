محمود مسلم: باب المندب يمثل قضية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى مصر

قال محمود مسلم، إن قضايا الأمن القومي ترتبط بعدد من الملفات الإقليمية، من بينها مضيق باب المندب وفلسطين والحدود، إلى جانب الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن الحرب الحالية قد تفرز أطماعا وتحولات جديدة في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد اختلافات كبيرة بعد انتهاء الحرب، سواء على مستوى العلاقات الخليجية-الخليجية، أو الخليجية-العربية، فضلا عن وجود أطماع إيرانية، وأطماع إسرائيلية في سوريا ولبنان وفلسطين.



وأشار إلى أن هذه التطورات تتطلب التعامل معها من خلال استراتيجية واضحة للأمن القومي، لافتا إلى أن جماعة الحوثيين لديها، بحسب رؤيته، مشكلات وأهداف وأطماع مرتبطة بالسياق الإقليمي.



وأوضح مسلم أن باب المندب لا يمثل قضية أمن قومي بالمعنى المباشر فقط، وإنما يمثل قضية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى مصر، نظرا لارتباطه بحركة التجارة والملاحة.



وأكد أن مصر لديها تاريخ طويل في اليمن ودراية بالأوضاع الإيرانية، وهو ما يجعل من الضروري أن يكون لها دور في التعامل مع التطورات المرتبطة بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه التطورات سيكون لها تأثير على العلاقات المصرية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة.