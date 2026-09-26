رئيس جامعة مدينة السادات رئيسًا شرفيًا للمؤتمر الدولي العاشر للأورام

شارك الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات وأستاذ الأورام، في فعاليات المؤتمر الدولي الأفريقي العربي العاشر للأورام (AAICC 2026)، الذي نظمته المؤسسة المتقدمة المتكاملة لأبحاث الأورام (AICF) يومي 24 و25 سبتمبر 2026، تحت شعار «فك شفرات تعقيدات أورام السرطان»، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأطباء والباحثين من مصر ومختلف دول العالم.

واختير الدكتور ناصر عبد الباري رئيسًا شرفيًا للمؤتمر في دورته العاشرة، كما جرى تكريمه تقديرًا لإسهاماته العلمية والبحثية في مجال الأورام ودوره في دعم تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي، وذلك بحضور نخبة من القيادات والقامات العلمية المتخصصة في مجال الأورام.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري أن مواجهة تعقيدات الأورام تتطلب تكامل المعرفة العلمية مع الابتكار التكنولوجي، والاستفادة الواعية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والعلوم الجزيئية لتطوير رعاية صحية أكثر دقة وتخصصًا تتمحور حول المريض، مشيرًا إلى أن جامعة مدينة السادات تضع البحث العلمي والتعاون الدولي وتطوير التعليم الطبي ضمن أولوياتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر يُعد المؤتمر أحد أكبر المنصات الطبية في المنطقة العربية والأفريقية.

ويُعد المؤتمر الدولي الأفريقي العربي للأورام من الفعاليات العلمية المتخصصة التي تجمع نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الأورام، ويشارك في قيادته عدد من القامات العلمية، من بينهم الدكتور شريف عبد الوهاب، رئيس المؤسسة، والدكتور محمد البسيوني، والدكتور رامي غالي، والبروفيسور العالمي برانيسلاف جيريميتش، إلى جانب مشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات الطبية والبحثية الدولية.