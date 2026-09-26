القبض على عامل تحرش بفتاة داخل منى باص بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها والإتيان بأفعال خادشة للحياء حال استقلالهما سيارة "أجرة" بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمخبز – مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 21 سبتمبر الجارى حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم محل سكنه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.