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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، لتبقى أسعار العملة الأمريكية عند المستويات المعلنة بآخر تعاملات للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في البنوك

سجل بنك أبوظبي التجاري أقل سعر للدولار بين البنوك، عند 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وجاء بنك فيصل الإسلامي في المرتبة التالية من حيث انخفاض سعر الدولار، ليسجل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.39 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي

سجل سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنوك

سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أعلى سعر للدولار، عند 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

وبذلك بلغ الفارق بين أقل سعر للشراء في بنك أبوظبي التجاري وأعلى سعر للشراء في بنك SAIB نحو 93 قرشًا، بينما بلغ الفارق بين أقل وأعلى سعر للبيع نحو 93 قرشًا.

سعر الدولار في باقي البنوك

استقرت أسعار الدولار في عدد كبير من البنوك عند مستويات متقاربة، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع وفقًا لآخر تحديثات معلنة قبل استئناف العمل المصرفي.

وتترقب السوق المصرفية عودة البنوك للعمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، لرصد أي تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه مع بدء التعاملات الرسمية.

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