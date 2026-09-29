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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: اجتماع الرئيس السيسي يؤكد أهمية الوعي في حماية الجبهة الداخلية

الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري
الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري
محمود محسن

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة حمل رسائل تتعلق بأمن الدولة وحماية الجبهة الداخلية.

وقال الغمري،  خلال لقاء له لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية “الحياة”، أن الاجتماع أكد أهمية رفع وعي المواطنين لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأزمات يتطلب التحقق من الأخبار والاعتماد على مصادر موثوقة.

مسؤولية مشتركة بين المؤسسات

وتابع الإعلامي والباحث السياسي، أن هناك محاولات من جماعة الإخوان للتأثير على الشارع عبر استغلال الأزمات ونشر محتوى مضلل على منصات التواصل، مؤكدًا أن مواجهة ذلك مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين ووسائل الإعلام.

حسام الغمري الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الاستراتيجية العاصمة الإدارية الجديدة الجبهة الداخلية

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