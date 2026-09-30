محافظ بني سويف يُكرّم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقارة من العاملين

كرًم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عدداً من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، بعد حصولهم على مراكز متقدمة" أول/ثاني/ثالث"في الدورات التدريبية التي تم عقدها بمقر مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية>

وذلك في الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2025 في مجالات (إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية، فنيات التعامل مع منظومة payroll بالإدارة المحلية، تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية،تأهيل رئيس مركز ، مدينة ، حي، إعداد رئيس قرية)، حيث شملت قائمة المكرمين خلال تلك الفترة ( لمياء سعد العربي ،محمد رمضان عثمان،أميمة أحمد السيد،وليد كامل حسن ،حسين عز الدين إمام)

وتم تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في الدورات التدريبية التي تم عقدها أيضا بمركز تدريب سقارة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، في مجالات (تأهيل وإعداد مدير عام، الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمُشاركة المجتمعية، الدورة المُتقدمة للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إدارة المُخلفات الصلبة ومعالجة المُخلفات بأنواعها، تنمية المهارات في استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم" التحول الرقمي") وشمل التكريم (طه سعد عبد الواحد ،ندا فتحي طه ،أحمد سعد صالح ،أحمد عاشور زكي ،عباس سيد عباس)

بالإضافة إلى تكريم بعض المديرين والعاملين بالديوان العام وإداراته لجهودهم في متابعة توفير التيسيرات اللازمة لعقد تلك الدورات، حيث تم تكريم : أحمد مرسى مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ، عامر نصر مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، ووسام على مسؤول التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة)

وعلى الصعيد الرياضي كرم محافظ بني سويف، اللاعب يوسف أشرف عبد الحميد، لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية"فئة الفيزك" ضمن منافسات البطولة الأفريقية"تحت 23 سنة" و التي نظمها الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمدينة الأسكندرية، بجانب تكريم اللاعب: بهاء سلطان مصطفي "فئة الفيزك تحت 19 سنة"،بعد حصوله على المركز العاشر بنفس البطولة

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عُقد اليوم، بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور طارق على القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، كامل علي غطاس، السكرتير العام "أمين المجلس"،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة ،وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ولمياء العربي، مدير المجالس واللجان بالمحافظة "مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.