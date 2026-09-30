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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تدريب موسع لتعزيز منظومة ترصد الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية

صحة بني سويف
صحة بني سويف

في إطار جهود القطاع الصحي لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف  عقدت ادارة الوقائى بمتابعة الدكتوره امنيه حسن مدير الطب الوقائى تدريب متخصص حول ترصد الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، وذلك بمشاركة ممثلي هيئة التأمين الصحي، والسن المدرسي، ومسئولي الإدارات الصحية والتعليمية.

يأتي التدريب في ضوء أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالصحة والتعليم، بما يضمن سرعة اكتشاف الحالات المشتبه في إصابتها بالأمراض المعدية، والتعامل معها وفق الإجراءات الوقائية المتبعة، إلى جانب تعزيز منظومة الإبلاغ والترصد داخل المدارس والمنشآت التعليمية.

وتناول التدريب عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بآليات ترصد الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، وأهمية الاكتشاف المبكر للحالات، ومتابعة ظهور أي أعراض أو حالات مرضية بين الطلاب والعاملين، فضلًا عن التأكيد على سرعة الإبلاغ والتنسيق بين الجهات الصحية والإدارات التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

كما تم التأكيد خلال التدريب على أهمية دور فرق العمل بالمنشآت التعليمية في متابعة الحالة الصحية للطلاب، والتعامل السليم مع الحالات المشتبه فيها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يسهم في الحد من فرص انتقال العدوى والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وشهد التدريب مشاركة ممثلي التأمين الصحي والسن المدرسي ومسؤولي الإدارات الصحية والتعليمية، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات في دعم منظومة الصحة المدرسية، ورفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم في مجال الترصد والاستجابة للأمراض المعدية.

وقام بالتدريب كل من د. نهاد صلاح الدين ود. أحمد عصام، حيث تم تقديم المحتوى التدريبي والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بآليات الترصد والتعامل مع الحالات داخل المنشآت التعليمية.

ويهدف التدريب إلى دعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الترصد الصحي داخل المدارس، وتعزيز سرعة الاستجابة لأي حالات مرضية، بما يساهم في حماية الطلاب والعاملين، ويدعم استمرار العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة.

ويأتي هذا التدريب تأكيدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الصحية والتعليمية والتأمين الصحي والسن المدرسي، باعتبار التكامل بين هذه الجهات أحد العناصر الأساسية في تعزيز الصحة المدرسية والوقاية من الأمراض المعدية.

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