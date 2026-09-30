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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأرقام.. حملات مُفاجئة على مخابز بني سويف تكشف 49 مخالفة وتضبط 788 شكارة دقيق

تموين بني سويف
تموين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية التموين ببني سويف وإداراتها المختلفة حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية، في إطار تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة انتظام العمل بالمنظومة التموينية، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 49 مخالفة تموينية متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة الرقابة التموينية حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية، بتوجيهات عماد ناجي، مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير 12 تقرير مخالفة.

وتضمنت المخالفات 5 مخالفات لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى مخالفة واحدة للتصرف في دقيق بلدي مدعم بإجمالي 3 شكائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل مخالفة.

كما نفذت إدارة تموين البندر، بالتنسيق مع المكتب الفني بالمديرية، حملة تموينية موسعة أسفرت عن ضبط وتحرير 16 مخالفة ضد عدد من المخابز.

وتضمنت المخالفات 3 مخالفات للتصرف في حصص الدقيق المدعم بإجمالي 59 شكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشكارة 50 كيلوجرامًا، إلى جانب 4 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة واحدة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وشملت المخالفات أيضًا مخالفة للتوقف عن الإنتاج وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، و5 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتقريرًا لعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع مواصلة الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز البلدية والالتزام بالضوابط التموينية.

وفي مركز ببا، نظمت إدارة التموين حملة رقابية مكثفة برئاسة أحمد سمير، مدير الإدارة، للمرور الميداني على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 3 محاضر للتصرف في حصص الدقيق المدعم بإجمالي 726 شكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشكارة 50 كيلوجرامًا.

كما تضمنت المخالفات 9 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة.

وشملت المخالفات كذلك محضرًا للغلق والتوقف عن العمل خلال مواعيد التشغيل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق، ومحضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

وأكدت مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، والحفاظ على جودة الخبز المدعم ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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