نائب محافظ بني سويف يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة تمهيدا لعرضها على لجنة البت

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً، لمناقشة ودراسة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وعرض الملفات المستوفاة على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

جاء ذلك بحضور كامل علي غطاس السكرتير العام، المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، عمرو محمود، مدير الأملاك، مجدي محمد مدير الموازنة، سمر فتحي، رئيس الأمانة الفنية للجنة البت، وبعض التنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة ودراسة الملفات المعروضة، ومناقشة الإجراءات والمستندات والبيانات المتعلقة بكل ملف، بما يسهم في استيفاء المتطلبات اللازمة، ودفع معدلات الإنجاز، تمهيدًا لاتخاذ القرارات بشأنها من خلال اللجنة العليا للبت، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.