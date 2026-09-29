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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارتي بني سويف وناصر

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

 أجرى الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من مدارس إدارتي بني سويف وناصر التعليمية.
واستهل مدير المديرية جولته بمتابعة طابور الصباح بمدرسة العلالمة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث تابع انتظام الطلاب وهيئة التدريس، وانتظام اليوم الدراسي منذ بدايته، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.
وعقب ذلك، توجه الدكتور عصام عمارة إلى إدارة ناصر التعليمية، حيث تفقد مدرسة علي حمودة الإعدادية المشتركة ومدرسة علي حمودة الابتدائية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، والاطمئنان على مستوى الانضباط والنظافة وانتظام الجداول والحصص الدراسية.


وخلال جولته، شدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتقييمات الأسبوعية، مؤكدًا أهمية تنفيذها بصورة منتظمة ودقيقة بما يحقق أهدافها في متابعة مستوى الطلاب وقياس مدى استيعابهم للمقررات الدراسية، حيث اطلع على كتب التقييمات الأسبوعية وسجلات المعلمين، ووجه بضرورة استيفائها وتحديثها أولًا بأول وفق التعليمات المنظمة.
واختتم مدير المديرية جولته بتفقد مدرسة زارة عميرة للتعليم المجتمعي بقرية بني سليمان الشرقية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث تابع انتظام الدراسة والخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكدًا أهمية التعليم المجتمعي في دعم حق الأطفال في التعليم والوصول بالخدمة التعليمية إلى مختلف القرى والمناطق.
وأكد الدكتور عصام عمارة أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس، ورصد أي ملاحظات والتعامل معها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، مشددًا على أن مصلحة الطلاب وسلامتهم وجودة تعليمهم تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل مدارس المحافظة.

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