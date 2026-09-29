بني سويف: تشديد الرقابة على إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

عقدت لجنة الإشراف على منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية اجتماعًا ، اليوم، برئاسة الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف وحضور الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية والدكتورة امنيه حسن مدير الطب الوقائى والدكتورة هبه صبرى مدير النفايات الطبية الخطر والدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي واعضاء اللجنه من الادارات الفنية والادارية بالمديرية لمتابعة انتظام العمل بالمنظومة ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية والقواعد المنظمة.

وتناول الاجتماع متابعة نتائج قياسات غازي الدايوكسين والفيوران بمحارق سنور، وذلك في إطار أعمال المتابعة والرقابة على المحارق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المنظمة لعمليات حرق النفايات الطبية.

كما ناقشت اللجنة موقف التخلص النهائي من النفايات الطبية، بما يضمن استمرار عمليات نقل والتخلص من النفايات الطبية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، ومنع تراكمها أو التخلص منها بطرق غير آمنة.

وفي إطار تشديد الرقابة على المنشآت الصحية، وجهت اللجنة إدارة العلاج الحر بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت الصحية التي لا يوجد لديها ترخيص لتداول النفايات الطبية، وكذلك المنشآت التي انتهت مدة تعاقدها الخاص بالتعامل مع النفايات.

وشددت اللجنة على أهمية متابعة موقف المنشآت الصحية بصورة مستمرة، والتأكد من وجود التراخيص والتعاقدات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في إحكام السيطرة على منظومة النفايات الطبية والحد من المخاطر الناتجة عن التعامل غير الآمن معها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الجهات المعنية لتعزيز منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مع استمرار المتابعة الدورية لمراحل جمع ونقل والتخلص من النفايات الطبية وفقًا للضوابط المنظمة.