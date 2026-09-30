وكيل تعليم بني سويف: أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية تنمي مهارة التلاميذ

تفقد الدكتور عصام عبد المهدي محمد عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف، لمتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة التربوية بمختلف المراحل الدراسية.

وكان في استقبال مدير المديرية الدكتورة عفاف محمد، مديرة المدرسة، والأستاذة شيماء مصطفى، نائبة مديرة المدرسة، والدكتور مصطفى سيد أبو اليزيد، مسؤول أنشطة التوكاتسو اليابانية بالمديرية.



وشملت الجولة حضور نشاط «التعلم من خلال اللعب» بحوض الرمال بمرحلة رياض الأطفال، ومتابعة حصص وأنشطة التوكاتسو بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث تابع مدير المديرية آليات تنفيذ الأنشطة، وناقش التلاميذ حول ما يتعلمونه من خلالها، وما تسهم به في تنمية مهارات الحوار والمناقشة والتعبير والعمل الجماعي.

كما شهدت الزيارة حوارًا موسعًا مع قيادات المدرسة وطلاب المرحلة الإعدادية حول طبيعة أنشطة التوكاتسو والمهارات التي يكتسبها التلاميذ من خلال ممارستها، ودورها في دعم بناء شخصية المتعلم وتنمية قدراته ومهاراته الحياتية، إلى جانب التعرف على جوانب التجربة اليابانية المطبقة بالمدرسة وأوجه الاستفادة منها في العملية التعليمية.

وأكد الدكتور عصام عمارة أهمية مواصلة الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية شخصية الطلاب، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل بين التحصيل الأكاديمي والأنشطة التي تنمي مهارات التواصل والتعاون وتحمل المسؤولية.

كما أكد الدكتور مصطفى سيد أبو اليزيد أهمية أنشطة التوكاتسو في بناء شخصية التلميذ وتنمية مهاراته، من خلال الممارسة والتفاعل والمشاركة، بما يسهم في إعداد متعلم يمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.

واختتم مدير المديرية جولته بتفقد عدد من الفصول الدراسية، والاطلاع على المستوى الأكاديمي للطلاب، ومتابعة حصص التربية الموسيقية والفنون، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المدارس؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية، ودعم كل ما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة للطلاب.