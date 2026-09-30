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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يستعرض خطة متكاملة لتطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار حرص جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس الجامعة، على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتعزيز الممارسات البحثية المسؤولة، استعرضت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة خلال اجتماع مجلس الجامعة رقم 262، خطة متكاملة لتطوير وتفعيل منظومة أخلاقيات البحث العلمي، بما يدعم الباحثين، ويوحد الإجراءات، ويسهم في تيسير الحصول على الموافقات الأخلاقية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك خلال عرض قدمته الدكتورة فاطمة حنفي رئيس اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، تناول أبرز محاور التطوير والخطط المستقبلية للمنظومة.

وشمل العرض تطوير منظومة اللجان وتفعيلها من خلال استكمال تشكيل اللجان المختصة بالكليات والتخصصات المختلفة، وتدريب أعضائها، وإعداد لائحة ونماذج موحدة لتنظيم إجراءات المراجعة ومنح الموافقات الأخلاقية، إلى جانب دعم الباحثين وتيسير الإجراءات عبر وضع مسارات واضحة وموحدة للتقدم للحصول على الموافقات الأخلاقية، وتقديم الدعم والإرشاد للباحثين، ومتابعة التحديات التي قد تواجههم أثناء إجراءات المراجعة. كما تناولت الخطة نشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي من خلال تنفيذ ورش عمل وندوات وبرامج توعوية لتعزيز الوعي بمبادئ أخلاقيات البحث العلمي بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن التوسع في العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر استكمال المنظومة الأخلاقية بإعداد النماذج واللوائح، وتشكيل اللجان، وتدريب أعضائها وتفعيلها بما يتناسب مع طبيعة البحوث في هذه التخصصات.

وناقش العرض آليات التعامل مع بعض الحالات التي تتطلب توفيق الأوضاع، ومنها بعض الباحثين المقيدين بكلية الطب البشري قبل عام 2020 وذلك لعدم دراية الباحثين الكافية آنذك، وبعض الباحثين في التخصصات الإنسانية والاجتماعية في الحالات التي لم تكن تتوافر بها لجان أخلاقيات بحث علمي مفعلة وقت إجراء الدراسات. وتضمن المقترح إتاحة آلية للموافقة الأخلاقية اللاحقة (Post-Conduct Ethical Clearance) للحالات التي تستوفي الضوابط الأخلاقية بعد مراجعتها من الجهة المختصة، مع مقترح لتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة. وتعكس خطة التطوير توجه الجامعة نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة لأخلاقيات البحث العلمي تقوم على التشكيل والتفعيل والتدريب والمتابعة، وتدعم الباحثين، وتحمي حقوق المشاركين في البحوث، وتعزز الالتزام بالممارسات البحثية المسؤولة في مختلف التخصصات، كما تؤكد جامعة بني سويف استمرار جهودها في تطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي بما يدعم جودة البحث العلمي ويرسخ ثقافة النزاهة والمسؤولية والالتزام بالمعايير الأخلاقية داخل الجامعة.

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