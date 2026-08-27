وسائل إعلام أوكرانية: وقوع سلسلة انفجارات بكييف وسط هجوم روسي بالصواريخ الباليستية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات متتالية بالعاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم، بالتزامن مع هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقالت إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية باتجاه كييف ومناطق أخرى في البلاد، ما تسبب فى وقوع أضرار في مدرسة ومنشأة طبية ومبان سكنية جراء الهجوم الروسي على كييف".

ورصدت القوات الجوية الأوكرانية صواريخ باليستية متجهة نحو كييف. وأعلنت عن حالة تأهب للغارات الجوية في العاصمة وعدد من المناطق بسبب خطر الأسلحة الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية.

وأضافت إدارة كييف العسكرية: "يجري التحقق من المعلومات المتعلقة بالإصابات والأضرار". كما أفادتسقوط حطام في حرم مؤسسة تعليمية في حي شيفتشينكيفسكي.

وكانت سلطات كييف قد أصدرت تحذيرا من هجوم بطائرات مسيرة، قبل أن تعلن سقوط حطام في فناء مبنى سكني، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق، عن تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية وبنية تحتية حيوية في عدة مناطق أوكرانية، بما في ذلك موانئ أوديسا، لتعطيل خطوط الإمداد ونقل الأسلحة الغربية.