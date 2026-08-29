رداد: القرارات التنفيذية لقانون العمل لا تنتقص من حقوق أو مكتسبات العمال

أكد حسن رداد وزير العمل أن القواعد المنظمة لقانون العمل نصت على المسألة التأديبية عند مخالفة القانون وحددت شروطا عند معاقبة العامل يألا يكون الفصل مباشر وإنما يرجع إلى المحكمة العمالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير العمل للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما نصت القواعد على أن اللائحة لا يجوز بها الانتقاص من حقوق العمال المكتسبة وألزمت الوزارة المنشآت بإعداد لوائحها الخاصة وعرضها على الوزارة لإقرارها من لجنة خاصة برئاسة وزير العمل على أن تعرض هذه اللوائح على اللجان النقابية للموافقة عليها.