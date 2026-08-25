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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا 2000 بالمعادي وتسترد أرضا بقيمة 2.085 مليار جنيه

النيابة العامة
النيابة العامة
إسلام دياب

واصلت النيابة العامة أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا 2000 بالمعادي بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن الانتهاء من إخلاء الساحة وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة القاهرة؛ لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية، لإعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها على النحو الذي يحقق الصالح العام.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض 14 فدانًا، وتُقدَّر قيمتها بنحو ملياري جنيه وخمسة وثمانين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه، وفقًا للتقدير الأولي، وذلك لحين استكمال إجراءات التقييم والتسعير بمعرفة الجهات المختصة.

وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها ومستحقيها، بما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ عليها، وصولًا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض.

ويأتي إخلاء الساحة وتسليم الأرض في إطار جهود النيابة العامة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، ورد المركبات إلى مالكيها ومستحقيها، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ وإعادة توظيفها لصالح الدولة.

وعقب عرض ما آلت إليه إجراءات الإخلاء والتسليم على المستشار النائب العام، أشاد بما تبذله الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جهود حثيثة ومساندة فاعلة، وما تضطلع به الوزارة من دور محوري في دعم أعمال اللجنة وتيسير إجراءات إخلاء الأراضي وإعادة تسليمها، فضلًا عن حرصها على ترسيخ أطر التنسيق والتكامل بين الوزارة والنيابة العامة، بما أسهم في تذليل المعوقات وتسريع وتيرة التنفيذ.

كما أشاد بما بذلته محافظة القاهرة من تعاون وتنسيق في إنجاز أعمال الإخلاء والتسليم، مثمنًا جهود الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في دعم تنفيذ التكليفات الرئاسية وتذليل ما واجه إجراءات الإخلاء من معوقات، بما أسهم في إنجاز تسليم الأرض وإتاحة إعادة الاستفادة منها لصالح الدولة.

النيابة العامة ساحة التحفظ على المركبات المعادي القاهرة إخلاء ساحة التحفظ على المركبات

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