ثروت الخرباوي : تنظيم الإخوان يتعمد استدامة الأزمات وتضخيم الأخطاء إعلامياً

أكد ثروت الخرباوي، المفكر والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يتعمد اتباع استراتيجية خبيثة تقوم على استدامة الأزمات وتضخيم الأخطاء إعلامياً، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمواجهة أي أزمة أو خطأ قد يطرأ في أي ملف خدمي أو تنفيذي ومعالجته، تعمل الجماعة على تكريس هذا الخطأ وترسيخه في أذهان المواطنين.

وأوضح «الخرباوي»، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «مساء جديد» المذاع على قناة «المحور»، التفاصيل الدقيقة للتكتيك الإعلامي الذي تنتهجه الجماعة الإرهابية؛ حيث تعتمد على اقتطاع الأحداث اليومية الاعتيادية واستغلالها إعلامياً عبر منافذها ولجانها الإلكترونية.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن هذا التضخيم يتعدى حدود عرض المشكلة، ويتعمد ربط الأزمات الفردية أو الميدانية البسيطة بالمناسبات والأحداث الوطنية والدولية الكبرى، لضمان استدامة الأزمة ومنع الرأي العام من الالتفات إلى الجهود والإنجازات التي تحققها الدولة على أرض الواقع.