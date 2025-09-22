بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

علامات لغة الجسد تكشف الكثير عن شخصيتنا ولكن هل تعرف أيضا أن أسلوب الطعام يكشف الكثير عن الشخصية، من طريقة المضغ، إلى اختيار الأطباق، وحتى ترتيب الملعقة والشوكة، كلها تفاصيل قد تقول الكثير عننا دون أن ننتبه.

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

كشف موقع hulldailymail في هذا المقال عن أنواع الشخصيات من خلال أسلوبهم في الأكل، فهل ستجد نفسك بينهم؟

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

1. الأكّيل السريع

العلامات: ينهي طبقه قبل الجميع، وقد يبدأ بطبقك لو سمحت له.

الشخصية: شخص عملي، سريع في اتخاذ القرارات، يكره الانتظار، لكنه أحيانًا لا يستمتع باللحظة كما يجب.

نصيحة له: خذ وقتك الأكل متعة وليس سباق.

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

2. الذوّاق المتأني

العلامات: يتذوق كل لقمة على مهل، يلاحظ النكهات، ويعطي رأيًا تفصيليًا في كل طبق.

الشخصية: شخصية عميقة، تحب التفاصيل، وتتمتع بوعي حسيّ عالٍ، من النوع الذي يقدّر الجودة على الكمية.

نصيحة له: لا تبالغ في التحليل، استمتع ببساطة اللحظة أحيانًا

3. المنظّم المثالي

العلامات: كل شيء في طبقه مرتب، لا يخلط الأطعمة، يضع المناديل بعناية.

الشخصية: يميل إلى حب النظام، والانضباط، ويحب السيطرة على مجريات الأمور، غالبًا ما يكون منظمًا في حياته أيضًا.

نصيحة له: لا بأس ببعض الفوضى قد تكون لذيذة أحيانًا.

4. المغامر الغذائي

العلامات: يجرب أطباقًا غريبة، لا يخاف من التوابل، يعشق تجربة المطابخ الجديدة.

الشخصية: منفتح، يحب التجديد، شغوف بالحياة والتجارب الجديدة. لا يخشى الخروج من منطقة الراحة.

نصيحة له: استمر لكن لا تنسَ تحكّمك في المعدة.

5. الحلو المِزاج

العلامات: لا يهتم كثيرًا بالوجبة الأساسية، لكن عيونه تلمع عند ذكر الحلى.

الشخصية: رومانسي، عاطفي، يحب الأشياء الجميلة في الحياة. يميل إلى المزاجية أحيانًا، لكن قلبه طيب.

نصيحة له: الحياة ليست دائمًا حلوة فلا تنسَ البروكلي.

6. المتردد الأبدي

العلامات: يحتاج 20 دقيقة ليقرر ماذا يطلب، ويسأل النادل عن كل التفاصيل.

الشخصية: حذِر، يحب التفكير قبل اتخاذ أي قرار، يخشى الندم، ويبحث دائمًا عن الخيار المثالي.

نصيحة له: الثقة بالنفس لذيذة أيضًا.

7. المشارك الكريم