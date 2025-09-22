قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حق طال انتظاره
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
بالصور

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أسماء عبد الحفيظ

علامات لغة الجسد تكشف الكثير عن شخصيتنا ولكن هل تعرف أيضا أن أسلوب الطعام يكشف الكثير عن الشخصية، من طريقة المضغ، إلى اختيار الأطباق، وحتى ترتيب الملعقة والشوكة، كلها تفاصيل قد تقول الكثير عننا دون أن ننتبه.

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

كشف موقع hulldailymail في هذا المقال عن أنواع الشخصيات من خلال أسلوبهم في الأكل، فهل ستجد نفسك بينهم؟

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

1. الأكّيل السريع

  • العلامات: ينهي طبقه قبل الجميع، وقد يبدأ بطبقك لو سمحت له.
  • الشخصية: شخص عملي، سريع في اتخاذ القرارات، يكره الانتظار، لكنه أحيانًا لا يستمتع باللحظة كما يجب.
  • نصيحة له: خذ وقتك الأكل متعة وليس سباق.
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

 2. الذوّاق المتأني

  • العلامات: يتذوق كل لقمة على مهل، يلاحظ النكهات، ويعطي رأيًا تفصيليًا في كل طبق.
  • الشخصية: شخصية عميقة، تحب التفاصيل، وتتمتع بوعي حسيّ عالٍ، من النوع الذي يقدّر الجودة على الكمية.
  • نصيحة له: لا تبالغ في التحليل، استمتع ببساطة اللحظة أحيانًا

3. المنظّم المثالي

  • العلامات: كل شيء في طبقه مرتب، لا يخلط الأطعمة، يضع المناديل بعناية.
  • الشخصية: يميل إلى حب النظام، والانضباط، ويحب السيطرة على مجريات الأمور، غالبًا ما يكون منظمًا في حياته أيضًا.
  • نصيحة له: لا بأس ببعض الفوضى قد تكون لذيذة أحيانًا.

 4. المغامر الغذائي

  • العلامات: يجرب أطباقًا غريبة، لا يخاف من التوابل، يعشق تجربة المطابخ الجديدة.
  • الشخصية: منفتح، يحب التجديد، شغوف بالحياة والتجارب الجديدة. لا يخشى الخروج من منطقة الراحة.
  • نصيحة له: استمر لكن لا تنسَ تحكّمك في المعدة.

5. الحلو المِزاج

  • العلامات: لا يهتم كثيرًا بالوجبة الأساسية، لكن عيونه تلمع عند ذكر الحلى.
  • الشخصية: رومانسي، عاطفي، يحب الأشياء الجميلة في الحياة. يميل إلى المزاجية أحيانًا، لكن قلبه طيب.
  • نصيحة له: الحياة ليست دائمًا حلوة فلا تنسَ البروكلي.

6. المتردد الأبدي

  • العلامات: يحتاج 20 دقيقة ليقرر ماذا يطلب، ويسأل النادل عن كل التفاصيل.
  • الشخصية: حذِر، يحب التفكير قبل اتخاذ أي قرار، يخشى الندم، ويبحث دائمًا عن الخيار المثالي.
  • نصيحة له: الثقة بالنفس لذيذة أيضًا.

7. المشارك الكريم

  • العلامات: يحب مشاركة طعامه مع الآخرين، يعرض عليك لقمة من طبقه بدون تردد.
  • الشخصية: اجتماعي، كريم بطبعه، يحب العلاقات ويهتم بالآخرين.
  • نصيحة له: لا تنسَ نفسك وسط كل هذا الكرم.
الشخصيات أسلوبهم الأكل أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل الأكّيل السريع الذوّاق المتأني علامات لغة الجسد لغة الجسد

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

