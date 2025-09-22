صدق أو لا تصدق.. الإفطار المتأخر يقلل من متوسط العمر المتوقع

الإفطار المتأخر .. أفادت مجلة “هايلبراكسيسنت” الألمانية بأن دراسة جديدة أثبتت أن توقيت تناول وجبة الإفطار له تأثير كبير على الصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع خاصة لدى كبار السن.

أضرار الإفطار المتأخر

وفقًا للدراسة التي تم إجراؤها على 2945 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 42 و94 سنة، تبين أن تأخير موعد الإفطار يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والإرهاق واضطرابات النوم والقلق وأمراض الأسنان.

وقد أُجريت الدراسة بمشاركة باحثين من جامعة مانشستر، حيث تم تحليل بيانات صحية وبيئية على مدار أكثر من 20 سنة، وأظهرت النتائج أن كبار السن يميلون إلى تأخير مواعيد الإفطار والعشاء مع تقدمهم في العمر، مما يقلل من مدة فترة تناول الطعام اليومية.

واقرأ أيضًا:

وأكد الخبراء على أن تناول الإفطار يمكن أن يكون مؤشرًا بسيطًا، ولكن فعالا على الحالة الصحية العامة لكبار السن، ويُعتقد أن التغييرات في عادات تناول الطعام قد تُشير إلى مشاكل صحية جسدية أو نفسية كامنة، وفق دي بي إيه.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن أنماط التغذية الشائعة مثل الصيام المتقطع قد تؤثر بشكل مختلف على كبار السن مقارنةً بالشباب، ما يستدعي مزيدًا من البحث لفهم هذه التأثيرات بشكل أفضل.

وبناءً على هذه النتائج، يُوصي الخبراء الألمان بضرورة الحفاظ على مواعيد منتظمة لتناول الطعام، خاصةً الإفطار، بوصفه جزءًا من نمط حياة صحي يساهم في تحسين جودة الحياة وطول العمر.