الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

أكدت الدكتورة أمل إسماعيل، أخصائية التغذية العلاجية، أن وجبة الإفطار تمثل الركيزة الأساسية لبدء يوم دراسي نشط ومثمر.

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي

وأوضحت الدكتور أمل إسماعيل خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نوعية الطعام الذي يتناوله الطفل صباحًا تؤثر بشكل مباشر على مستوى تركيزه وقدرته على الاستيعاب منذ اللحظات الأولى داخل الفصل.

وافادت «إسماعيل»، أن توقيت الاستراحة المدرسية (البريك) يلعب دورًا مهمًا في تحديد توقيت الإفطار المناسب، فإذا كانت الاستراحة مبكرة، يُفضل أن يكتفي الطفل بسناك خفيف صباحًا، على أن يتناول وجبة متكاملة في البريك، أما إذا كانت متأخرة، فمن الضروري أن يحصل الطالب على فطور كامل في المنزل قبل التوجه إلى المدرسة.

مكونات وجبة الإفطار المثالية للأطفال

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الفطور الصحي والمتوازن يجب أن يحتوي على:

ـ نشويات معقدة مثل الشوفان أو الخبز الأسمر لمد الجسم بالطاقة.

ـ مصادر بروتين كـ البيض، الجبن أو اللبن لتعزيز التركيز والنمو.

ـ دهون صحية مثل زيت الزيتون أو زبدة الفول السوداني الطبيعية.

ـ فاكهة كاملة بدلًا من العصائر المعلبة للحفاظ على استقرار سكر الدم ومنع الشعور بالخمول.

تحذير من الوجبات السريعة

وحذرت «إسماعيل» من خطورة الاعتماد على الوجبات السريعة في وجبة الفطور، ووصفتها بـ"الكارثة الغذائية"، نظرًا لاحتوائها على الدهون الضارة والسكريات المكررة التي تؤدي إلى ضعف الأداء العقلي وزيادة احتمالات السمنة بين الأطفال

بدائل صحية ترضي الأطفال

واقترحت الأخصائية حلولًا عملية ترضي الأطفال، مثل: تحضير شطائر الشوكولاتة المنزلية باستخدام الكاكاو الخام، زيت جوز الهند، والعسل، لضمان القيمة الغذائية وجودة المكونات.

وفي ختام حديثها، شددت الدكتورة أمل إسماعيل على أن الإفطار ليس مجرد وجبة يومية، بل هو استثمار مباشر في صحة الطفل وتفوقه الدراسي، داعية الأمهات والآباء إلى منحه الاهتمام الكافي كخطوة أساسية نحو نجاح الأبناء.