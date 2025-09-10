يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كشف فريق من الباحثين عن علاج جديد لمرض السكري من النوع الثاني يعتمد على تقنية مبتكرة قد تُحدث ثورة في طرق العلاج وتقلل من الاعتماد على حقن الأنسولين التقليدية.

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

ويعتمد العلاج على إطلاق دفقة بخار ساخن على بطانة الاثني عشر، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، بهدف إعادة تجديد الخلايا وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

وتشير الدراسات إلى أن مرضى السكري من النوع الثاني غالبًا ما يعانون من زيادة سُمك بطانة الاثني عشر بسبب الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات والدهون.

وهذا التغير يؤدي إلى ضعف استجابة الجسم للأنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم.

نتائج مبشرة من التجارب

وتجربة أوروبية وبرازيلية نشرت في مجلة أبحاث السكري والممارسة السريرية، أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في مستويات السكر بعد عامين، حيث تمكن أكثر من نصف المرضى من تقليل جرعات أدوية السكري أو الحفاظ عليها ثابتة.

وفي تجربة أخرى على 20 مريضًا في تشيلي باستخدام نسخة أحدث من العلاج، توقف جميع المشاركين عن حقن الأنسولين بعد 9 أشهر، مع استمرار بعضهم في تناول الأدوية الفموية، وفقًا لمجلة GIE.

آلية العلاج بالتفصيل

ويتم العلاج باستخدام جهاز يشبه البالون يحتوي على سائل ساخن أو عبر تقنية البخار بترددات الراديو.

ويُمرر الجهاز عبر منظار داخلي، وتستمر كل دفقة بخار نحو 3 ثوانٍ لتغطية حوالي 60 سم من بطانة الاثني عشر، ما يحاكي تأثير جراحة تحويل مسار المعدة في تحسين التحكم بمستويات السكر.

الإجراء يستغرق نحو نصف ساعة، ويستطيع المريض العودة إلى منزله بعد ساعتين فقط، بينما يلتئم الغشاء المخاطي للبطانة خلال 4 أسابيع، ولم تُسجّل مضاعفات خطيرة حتى الآن.

الأرقام تؤكد فعالية العلاج

وأظهرت النتائج انخفاض متوسط الهيموغلوبين السكري (HbA1c) من 9.3% إلى 7.6%، وهو تطور كبير يقترب من المعدل المثالي البالغ أقل من 6.5%.

وقال الدكتور ريحان حيدري، قائد التجربة: "نأمل أن نبدأ تجربة مماثلة في المملكة المتحدة العام المقبل، والنتائج حتى الآن مشجعة للغاية".

وأضاف أرين ساها، استشاري جراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة: "هناك حماس كبير تجاه هذه الطريقة الجديدة، وقد تصبح أداة مهمة لمواجهة العدد المتزايد من المصابين بـ السكري من النوع الثاني".