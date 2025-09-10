قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر
استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا
مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا
اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حسين الشحات على أعتاب الرحيل.. عرض ليبي جديد بانتظار قرار الأهلي
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»
بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025
في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين
الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
آية التيجي

قال الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، إن كثيرًا من الأشخاص يقعون بشكل متكرر في العلاقات الغلط أو المؤذية، ويشعرون بأن الحياة غير عادلة معهم، بينما الحقيقة أن الأمر ليس صدفة أو حظًا عاثرًا، بل يرتبط بأنماط تفكير وعواطف غير واعية تحتاج إلى إدراك ومعالجة.

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

وتابع أمين في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هناك العديد من الأسباب وراء اختيار الأشخاص السامة، ومن أبرزها :

ـ الخوف من الوحدة:

أوضح أمين أن بعض الأشخاص يدخلون في علاقات غير مناسبة فقط بسبب الخوف من الوحدة، حتى وإن لم يكن الطرف الآخر مناسبًا لاحتياجاتهم.

ـ محاولة تصحيح الماضي:

وأضاف أن هناك من يسعى بشكل غير واعٍ لتصحيح جروح قديمة من خلال علاقات جديدة غير صحية، وهو ما يزيد من الألم النفسي.

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

ـ الاعتياد على الألم:

وأشار خبير العلاقات الإنسانية إلى أن الاعتياد على الألم الناتج عن العلاقات السابقة قد يجعل البعض يتقبل العلاقات السامة وكأنها طبيعية.

ـ غياب الحدود الواضحة:

وتابع: "عندما لا يضع الشخص حدودًا صحية واضحة في حياته، يسمح بدخول أشخاص يسببون له التوتر والضغط النفسي، ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة".

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

كيف نتجنب الدخول في العلاقات السامة؟

ـ حب الذات وتقدير النفس:

أكد الدكتور أحمد أمين، أن البداية الحقيقية تبدأ من معرفة قيمتنا وحب الذات، لأن ذلك يقلل من فرص التعلق بالأشخاص غير المناسبين.

ـ الاعتراف بالمشاعر:

الوعي بالمشاعر والتعامل معها بصدق يساعد على فهم الاحتياجات العاطفية بشكل أفضل، بدلًا من تجاهلها أو دفنها.

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

ـ وضع حدود صحية:

تعلم قول "لا" من دون شعور بالذنب خطوة أساسية للحفاظ على التوازن النفسي وتجنب استنزاف الطاقة.

ـ اختيار الأشخاص الداعمين:

اختيار شركاء يضيفون طاقة إيجابية ويعززون النمو الشخصي يجعل العلاقات أكثر صحة وسعادة.

اختيار الأشخاص الصح ليس مجرد حظ، بل هو مهارة ووعي يتطلبان فهم الذات والاحتياجات الداخلية. ومع إدراك هذه العوامل، تصبح القرارات العاطفية أكثر وعيًا، وتتحول العلاقات إلى مصدر سعادة لا مصدر ألم.

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
اختيار الأشخاص الغلط العلاقات السامة العلاقات الغير صحية الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

مهيب عبد الهادي

بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق

الزمالك

أين هم من المنتخب؟.. محمد صلاح: لاعبو الزمالك أصبحوا درجة تانية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

نادر السيد يكشف طريقة لعب منتخب مصر أمام بوركينافاسو ويشيد بحسام حسن

تريزيجيه وعمر مرموش

تريزيجيه يوجّه رسالة لـ عمر مرموش بعد الإصابة في لقاء بوركينافاسو

محمود أبو رجيلة

من أعمدة مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد محمود أبو رجيلة

بالصور

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد