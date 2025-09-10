قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
رئيس وزراء بريطانيا يصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بـ «الانتهاك الخطير»
بوركينافاسو يُقدّم هدية خاصة لـ محمد صلاح .. شاهد
دمــ.ـاء في الدوحة.. قتيــ.ـل ثانٍ يسقط جراء الهجوم الإسرائيلي على قطر
من غرفة السيطرة.. «زامير» يقود الطيارين الإسرائيليين شخصيًا لضرب قادة حماس في قطر|شاهد
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
آية التيجي

قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، إن الكورتيزول يُعرف بـ"هرمون التوتر"، ويفرزه الجسم طبيعيًا من الغدة الكظرية ليساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات الطاقة ودورة النوم والاستيقاظ.

أعراض ارتفاع الكورتيزول

وشدّد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، على أن المشكلة تبدأ عندما ترتفع نسبته بشكل مزمن نتيجة التوتر المستمر أو قلة النوم أو نمط الحياة غير الصحي.

وبحسب الدكتور القيعي، فإن زيادة هرمون الكورتيزول تظهر في صورة عدة أعراض واضحة، أبرزها:

ـ تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن.

ـ اضطراب النوم والأرق المستمر.

ـ ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم.

ـ ضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى.

ـ التعب والإرهاق المزمن.

ـ ضعف التركيز والذاكرة مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.

ـ هشاشة العظام وضعف الكتلة العضلية مع مرور الوقت.

أعراض ارتفاع الكورتيزول

كيف يمكن تقليل مستويات الكورتيزول؟

وأوضح القيعي أن العلاج يعتمد بالأساس على السبب، لكنه أكد أن هناك خطوات أساسية تساعد على ضبط مستوياته:

ـ إدارة التوتر عبر تمارين الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا.
ـ النوم المنتظم من 7–8 ساعات يوميًا لضبط الساعة البيولوجية.

ـ التغذية الصحية بالتركيز على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الكافيين والسكريات.

ـ ممارسة الرياضة المعتدلة بانتظام، حيث تساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج.

ـ المتابعة الطبية من خلال تحاليل مثل Cortisol test في الدم أو البول أو اللعاب، مع إمكانية وصف علاج دوائي في الحالات الشديدة.

أعراض ارتفاع الكورتيزول

وأضاف الدكتور معتز القيعي: "ارتفاع الكورتيزول المستمر قد يتحول إلى خطر صامت يهدد القلب والمناعة والعظام. 

لذلك أكد القيعي، أنه من الضروري التعامل معه مبكرًا عبر تغيير نمط الحياة والبحث عن الدعم الطبي عند الحاجة، لأن تجاهل الأعراض قد يؤدي لمضاعفات خطيرة على المدى الطويل".

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
 
الكورتيزول هرمون التوتر ارتفاع الكورتيزول أعراض الكورتيزول علاج الكورتيزول هرمونات الجسم أعراض ارتفاع الكورتيزول الصحة النفسية النوم والتوتر التغذية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترشيحاتنا

شهداء غزة

قصف إسرائيلي يحوّل انتظار المساعدات إلى لحظة موت في غزة

أرشيفية

حماس: محاولة اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة جريمة بشعة تؤكد نوايا الاحتلال

أرشيفية

تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي في الدوحة وتؤكد دعمها لقطر

بالصور

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد