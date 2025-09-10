أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

تُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، لما تمنحه من فوائد مثل زيادة التركيز، تحسين الأداء الرياضي، وتعزيز وظائف الدماغ.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

ولكن على الرغم من هذه المزايا، فإن شرب القهوة على معدة فارغة قد يسبب مشكلات صحية خطيرة لبعض الأشخاص، وفقًا لما ذكره موقع Very Well Health، وتشمل :

ـ اضطراب في التوازن الهرموني:

عند تناول القهوة قبل الطعام مباشرة، يحفّز الكافيين إفراز هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر. هذا الارتفاع في الهرمون يؤدي إلى:

زيادة خطر القلق والتوتر.

مشكلات في النوم والأرق.

ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

هشاشة العظام على المدى الطويل.

ـ حموضة وحرقة المعدة:

القهوة مشروب حمضي، وشربها على الريق يحفّز إفراز حمض المعدة بكثرة، ما يؤدي إلى:

تهيج بطانة المعدة.

الشعور بحرقة أو ارتجاع معدي.

ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يسمح بارتداد الحمض إلى المريء.

ـ امتصاص سريع للكافيين وتأثيراته:

شرب القهوة دون طعام يؤدي إلى امتصاص أسرع للكافيين، وهو ما يسبب:

زيادة التوتر والقلق.

ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

تسارع نبضات القلب.

الأرق في حال الإفراط بتناول أكثر من 6 أكواب يوميًا.

ـ مشكلات في الجهاز الهضمي:

يعاني كثير من الأشخاص من أعراض هضمية عند شرب القهوة على معدة فارغة، وتشمل:

الانتفاخ والغثيان.

تقلصات البطن والإسهال.

تحفيز حركة الأمعاء، وهو أمر مزعج خاصة لمرضى متلازمة القولون العصبي الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.